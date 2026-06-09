Un exresidente de Corea del Norte, Harry, revela la dura realidad educativa bajo el régimen de Kim Jong-un en el pódcast ‘Tenía la duda’. | Composición LR/AFP/ChatGPT/Tenía la duda

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Un exresidente de Corea del Norte, quien escapó junto a su madre en 2013, reveló detalles inéditos sobre la vida bajo el régimen de Kim Jong-un en el pódcast 'Tenía la duda'. El joven, identificado como Harry, rompió el silencio tras más de una década de su huida para describir la cruda realidad del sistema educativo en Pyongyang. Su testimonio expone las estrictas limitaciones que enfrentan los estudiantes en las aulas norcoreanas, un panorama que contrasta drásticamente con las versiones oficiales que difunde el gobierno de esa nación.

Durante la entrevista, el afectado profundizó en el control estricto de los materiales de estudio y la severa censura de la información exterior, especialmente la relacionada con países como Estados Unidos. A través de este relato en primera persona, expone cómo la formación escolar funciona como un mecanismo de adoctrinamiento político aislado del resto del planeta. Esa experiencia personal y cotidiana revela las verdaderas condiciones del sector educativo, donde el aprendizaje libre no existe.

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¿Qué secretos esconde el sistema educativo en Corea del Norte?

A pesar de las promesas de gratuidad y equidad del régimen, la realidad escolar en territorio norcoreano es drásticamente distinta. Harry, un joven testigo directo, reveló en un pódcast que las familias asumen la mayoría de los costos asociados, desde los útiles hasta el mantenimiento de las aulas. “La llaman escuela pública y gratuita, pero mayoritariamente son los padres los que pagan todo”, denunció.

La precariedad material define el día a día de los estudiantes, quienes enfrentan una severa escasez de recursos didácticos. Los libros de texto se reutilizan durante años, por lo que suelen estar incompletos, dañados o rayados, obligando a los alumnos a compartir los ejemplares más avanzados. Ante este panorama, los jóvenes dependen de préstamos entre amigos para revisar los contenidos complejos debido a la falta de material nuevo.

Más allá del déficit de infraestructura, las asignaturas sufren una estricta censura y un férreo control ideológico enfocado en el culto a la dinastía líder. El testigo detalló que en materias “hay una historia sobre el abuelo de Kim Jong‑un, también del padre y hasta de la abuela”. Diversas investigaciones con docentes desertores confirman que estas aulas funcionan como herramientas de adoctrinamiento político para asegurar la lealtad al partido.

¿Qué más reveló el joven y cómo es su vida actual fuera de Corea del Norte?

El desertor Harry detalló su existencia previa y posterior a la huida de su nación natal. Explicó que la estricta estructura social y el monitoreo absoluto de la información dominan el día a día, al punto de desconectar la enseñanza de la geografía de la realidad global. El joven rememoró su infancia con una frase contundente: “Tu destino está pisando Corea del Norte, pero ves fuera de Corea del Norte”, reflejando el aislamiento impuesto desde la niñez.

El testimonio expone el severo bloqueo de contenidos internacionales en el sistema educativo escolar. Durante las lecciones omitían cualquier mención sobre Estados Unidos, Japón o Corea del Sur, una línea de propaganda que los medios estatales norcoreanos refuerzan de forma constante. Esta manipulación busca filtrar los datos disponibles para salvaguardar el relato ideológico del régimen de Pyongyang.

Establecido en Corea del Sur, el protagonista afronta complejos retos de adaptación cultural y psicológica. En declaraciones posteriores, admitió que el entorno libre resultó “muy diferente”, lo que trajo consigo secuelas emocionales tras años bajo represión y miedo. Su experiencia actual documenta el contraste entre la doctrina oficial y las vivencias de las nuevas generaciones que intentan sanar en libertad.