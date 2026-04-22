Trabajadores de los centros de salud de Lima Centro protestan este 22 de abril frente al Ministerio de Salud, exigiendo un aumento de presupuesto que afecta sus pagos y servicios. | composición LR

Trabajadores de los centros de salud de Lima Centro protestan este 22 de abril frente al Ministerio de Salud, exigiendo un aumento de presupuesto que afecta sus pagos y servicios. | composición LR

Trabajadores de los diferentes establecimientos de salud de Lima Centro realizan este miércoles 22 de abril una jornada de movilización frente al Ministerio de Salud (Minsa), en reclamo por la falta de presupuesto que, según denuncian, viene afectando directamente el pago de beneficios y la continuidad de los servicios.

En conversación con La República, la dirigente sindical Bella Herrera, señaló que hasta el momento no han sido recibidos por el ministro, pese a que se mantienen en protesta a la espera de una reunión. “Estamos reclamando el presupuesto de la demanda adicional, porque de ello dependen muchos pagos. No es posible que no se liberen esos recursos”, indicó.

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Pagos pendientes y brechas laborales

De acuerdo con la representante sindical, la falta de asignación presupuestal ha generado retrasos en pagos a trabajadores, especialmente a personal contratado por terceros, quienes no habrían recibido sus remuneraciones correspondientes desde febrero.

Asimismo, advirtió que existen brechas en beneficios laborales. “Hay temas como la tarjeta de alimentos que otros niveles sí tienen, pero los centros de salud no. Llevamos tres años sin ese beneficio”, precisó, al señalar una presunta situación de desigualdad dentro del sistema.

Acusan inestabilidad y decisiones políticas

Herrera también cuestionó que esta situación responda a un contexto de inestabilidad política. “Mientras estén en funciones, las autoridades deben dedicarse a trabajar y no dejar sin presupuesto a Lima Centro. De eso dependen los pagos y el funcionamiento de los servicios”, sostuvo.

Según indicó, estas decisiones estarían entorpeciendo la gestión interna y afectando el normal desarrollo de las actividades en los establecimientos de salud.

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Impacto en la atención a pacientes

El sindicato alertó que la falta de incentivos y el incumplimiento de pagos repercute en el desempeño del personal. “El trabajador se siente insatisfecho. Nosotros seguimos atendiendo y saliendo a campo, pero estas condiciones afectan la motivación y el cumplimiento de metas”, explicó.

En ese sentido, advirtieron que la situación podría impactar en la calidad de atención y en los tiempos de respuesta hacia los pacientes.

Exigen reunión y liberación de presupuesto

Entre sus principales demandas, los trabajadores exigen la liberación inmediata del presupuesto pendiente y el respaldo a la actual gestión en Lima Centro. Además, reiteraron su pedido para ser recibidos por las autoridades del Minsa.

“Nos tienen que recibir sí o sí. Estamos en coordinación, pero seguimos esperando una respuesta”, enfatizó la dirigente, quien aseguró que la movilización continuará hasta obtener una solución.

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