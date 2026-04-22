HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según
ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según     ONPE al 94.294%: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según     
EN VIVO

La preocupante situación de las Elecciones 2026 | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Trabajadores de salud protestan frente al Minsa por falta de presupuesto y pagos pendientes: ''Años sin beneficios''

El sindicato advirtió que la insatisfacción laboral impacta la calidad de atención al paciente, demandando la liberación de recursos y una reunión urgente con las autoridades del Minsa.

Trabajadores de los centros de salud de Lima Centro protestan este 22 de abril frente al Ministerio de Salud, exigiendo un aumento de presupuesto que afecta sus pagos y servicios.
Trabajadores de los centros de salud de Lima Centro protestan este 22 de abril frente al Ministerio de Salud, exigiendo un aumento de presupuesto que afecta sus pagos y servicios. | composición LR

Trabajadores de los diferentes establecimientos de salud de Lima Centro realizan este miércoles 22 de abril una jornada de movilización frente al Ministerio de Salud (Minsa), en reclamo por la falta de presupuesto que, según denuncian, viene afectando directamente el pago de beneficios y la continuidad de los servicios.

En conversación con La República, la dirigente sindical Bella Herrera, señaló que hasta el momento no han sido recibidos por el ministro, pese a que se mantienen en protesta a la espera de una reunión. “Estamos reclamando el presupuesto de la demanda adicional, porque de ello dependen muchos pagos. No es posible que no se liberen esos recursos”, indicó.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA PIDE SUSPENDER RESULTADOS Y KEIKO MARCA DISTANCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Bloqueo a la Marcha del Orgullo 2026: comunidad LGBTQ exige a la MML respuesta urgente por permisos y rutas

lr.pe

Pagos pendientes y brechas laborales

De acuerdo con la representante sindical, la falta de asignación presupuestal ha generado retrasos en pagos a trabajadores, especialmente a personal contratado por terceros, quienes no habrían recibido sus remuneraciones correspondientes desde febrero.

Asimismo, advirtió que existen brechas en beneficios laborales. “Hay temas como la tarjeta de alimentos que otros niveles sí tienen, pero los centros de salud no. Llevamos tres años sin ese beneficio”, precisó, al señalar una presunta situación de desigualdad dentro del sistema.

Acusan inestabilidad y decisiones políticas

Herrera también cuestionó que esta situación responda a un contexto de inestabilidad política. “Mientras estén en funciones, las autoridades deben dedicarse a trabajar y no dejar sin presupuesto a Lima Centro. De eso dependen los pagos y el funcionamiento de los servicios”, sostuvo.

Según indicó, estas decisiones estarían entorpeciendo la gestión interna y afectando el normal desarrollo de las actividades en los establecimientos de salud.

larepublica.pe

PUEDES VER: Desalojo en exteriores del mercado Tres Regiones desata incendio y violentos enfrentamientos en Puente Piedra

lr.pe

Impacto en la atención a pacientes

El sindicato alertó que la falta de incentivos y el incumplimiento de pagos repercute en el desempeño del personal. “El trabajador se siente insatisfecho. Nosotros seguimos atendiendo y saliendo a campo, pero estas condiciones afectan la motivación y el cumplimiento de metas”, explicó.

En ese sentido, advirtieron que la situación podría impactar en la calidad de atención y en los tiempos de respuesta hacia los pacientes.

Exigen reunión y liberación de presupuesto

Entre sus principales demandas, los trabajadores exigen la liberación inmediata del presupuesto pendiente y el respaldo a la actual gestión en Lima Centro. Además, reiteraron su pedido para ser recibidos por las autoridades del Minsa.

“Nos tienen que recibir sí o sí. Estamos en coordinación, pero seguimos esperando una respuesta”, enfatizó la dirigente, quien aseguró que la movilización continuará hasta obtener una solución.

larepublica.pe

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Resultados Serums 2026-I: Ministerio de Salud confirma fecha de publicación de puntajes para las más de 7.000 vacantes disponibles

Resultados Serums 2026-I: Ministerio de Salud confirma fecha de publicación de puntajes para las más de 7.000 vacantes disponibles

LEER MÁS
Serums 2026-I: cerca de 40.000 profesionales rinden hoy la evaluación a nivel nacional

Serums 2026-I: cerca de 40.000 profesionales rinden hoy la evaluación a nivel nacional

LEER MÁS
¿Cuánto gana un serumista 2026-I? Estos son los sueldos por especialidad y plazas por región

¿Cuánto gana un serumista 2026-I? Estos son los sueldos por especialidad y plazas por región

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perrito callejero enfermo conmueve al llegar solo a veterinaria de San Juan de Lurigancho para pedir ayuda

Perrito callejero enfermo conmueve al llegar solo a veterinaria de San Juan de Lurigancho para pedir ayuda

LEER MÁS
Bloqueo a la Marcha del Orgullo 2026: comunidad LGBTQ exige a la MML respuesta urgente por permisos y rutas

Bloqueo a la Marcha del Orgullo 2026: comunidad LGBTQ exige a la MML respuesta urgente por permisos y rutas

LEER MÁS
Universidad San Marcos activa baños inclusivos desde este 22 de abril: ''Respeto a la diversidad''

Universidad San Marcos activa baños inclusivos desde este 22 de abril: ''Respeto a la diversidad''

LEER MÁS
Cerrarán av. Tomás Valle: Municipalidad de Lima hace oficial desvío por paso a desnivel en la intersección con av. Universitaria: ¿desde cuándo?

Cerrarán av. Tomás Valle: Municipalidad de Lima hace oficial desvío por paso a desnivel en la intersección con av. Universitaria: ¿desde cuándo?

LEER MÁS
Cambios en la velocidad máxima y otras reglas de tránsito son oficializadas por el MTC: estas son las nuevas disposiciones en 2026

Cambios en la velocidad máxima y otras reglas de tránsito son oficializadas por el MTC: estas son las nuevas disposiciones en 2026

LEER MÁS
Resultados Serums 2026-I: Ministerio de Salud confirma fecha de publicación de puntajes para las más de 7.000 vacantes disponibles

Resultados Serums 2026-I: Ministerio de Salud confirma fecha de publicación de puntajes para las más de 7.000 vacantes disponibles

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Trabajadores de salud protestan frente al Minsa por falta de presupuesto y pagos pendientes: ''Años sin beneficios''

Retiro de AFP de hasta 4 UIT: afiliados podrán retirar por novena vez más de S/20.000 de sus fondos, según nuevo proyecto de ley

Piero Corvetto entregó su pasaporte italiano a la Fiscalía; Tomás Gálvez confirmó que el trámite se realizó el último lunes

Sociedad

¿Continuará el frío y la neblina en Lima? Esto dice Senamhi sobre el pronóstico para los próximos días

Familiar de pediatra Minosska Pinto revela detalles inéditos de su matrimonio con esposo sindicado por su asesinato

Sobreviviente de ataque de sicario en Jesús María culpa a su exesposo: ''Me quiere matar por los bienes''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Piero Corvetto entregó su pasaporte italiano a la Fiscalía; Tomás Gálvez confirmó que el trámite se realizó el último lunes

Crisis en el Gobierno por compra de cazas F-16 EN VIVO: ministros dejan sus cargos y tensiones aumentan en el Ejecutivo

La salud mental en tiempos electorales: cómo sobrellevar la incertidumbre

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025