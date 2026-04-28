ONU alerta que El Niño podría volver desde mayo a nivel global: ENFEN aclara panorama para Perú

Proyecciones de El Niño débil en el Pacífico central y riesgo de eventos extremos | Composición LR/Senamhi/Andina

Proyecciones de El Niño débil en el Pacífico central y riesgo de eventos extremos | Composición LR/Senamhi/Andina

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de las Naciones Unidas, advirtió que existe una alta probabilidad de que el fenómeno de El Niño se desarrolle desde mayo del 2026 a nivel global, luego de varios meses de condiciones climáticas neutrales en el océano Pacífico ecuatorial.

Según la última actualización climática estacional, las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico central y oriental aumentan rápidamente, lo que apunta al posible retorno de este evento entre mayo y julio, con una eventual intensificación durante el segundo semestre del año.

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ENFEN descarta por ahora un Niño de magnitud muy fuerte en Perú

Frente a esta proyección internacional, la Comisión Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) precisó que, en el caso peruano, todavía es prematuro afirmar la ocurrencia de un evento El Niño de magnitud muy fuerte o un Super Niño, como se ha difundido en algunos medios y redes sociales.

Mediante una nota oficial emitida el 27 de abril, el organismo explicó que, si bien existe un calentamiento sostenido en el mar frente a la costa peruana, el escenario más probable hasta el momento es la continuidad de un Niño costero de magnitud moderada y no un evento extremo.

Desde febrero, el ENFEN observa un calentamiento en la región Niño 1+2, ubicada frente al norte del mar peruano, condición asociada a la presencia de un evento de El Niño costero. Según sus proyecciones, este podría extenderse hasta enero del 2027 y alcanzar una magnitud moderada hacia el otoño del 2026, por lo que se mantiene vigente el estado de alerta.

Evento global sería débil en el Pacífico central

Respecto al Pacífico ecuatorial central, zona donde se desarrolla el fenómeno de alcance global y que influye directamente en el clima de los Andes del centro y sur del Perú, las condiciones aún permanecen dentro del rango neutral, aunque con una clara tendencia al calentamiento.

En esa región, el ENFEN estima que, desde mediados del 2026, es más probable el desarrollo de un evento El Niño de magnitud débil, el cual también podría prolongarse hasta enero del 2027.

Estas proyecciones se sustentan en la evaluación de modelos numéricos nacionales e internacionales, así como en el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas del Pacífico tropical.

Lluvias intensas, calor y riesgo de eventos extremos

La OMM advirtió que, si El Niño se consolida, durante los próximos meses se registrará un dominio casi global de temperaturas superiores a lo normal, especialmente en regiones como el sur de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe, Europa y el norte de África.

Además, históricamente, este fenómeno genera lluvias más intensas en zonas del sur de Sudamérica, el sur de Estados Unidos, el Cuerno de África y Asia central, mientras provoca sequías en Australia, Indonesia y partes del sur de Asia.

La próxima actualización oficial sobre El Niño y La Niña será publicada por la OMM a fines de mayo, cuando se espera contar con proyecciones más exactas para el periodo de junio a agosto. Por su parte, el ENFEN continuará con sus evaluaciones quincenales y la ejecución de cruceros oceanográficos en el mar peruano para obtener información directa que permita mejorar la precisión de los pronósticos.