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Política

Recuento de votos en Lambayaque determinó que a Fuerza Popular se le habían sumado 25 votos de más

El acta N.° 035749 fue observada por error aritmético. En el recuento a cargo del JEE Lambayeque se determinó que la suma real de votos a Fuerza Popular era 119, cuando inicialmente se colocó 144.

Recuento de votos en JEE Lambayeque
Recuento de votos en JEE Lambayeque
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El JEE Lambayeque desarrolló el recuento de votos correspondiente al acta N.° 035749, observada por error aritmético. Tras el análisis de cada cédula de sufragio, el jurado determinó que la votación resultó con 119 votos a favor de Fuerza Popular, 101 para Juntos por el Perú, un voto en blanco y 15 nulos. La cifra para Fuerza Popular fue menor en 25 votos que la que se consignó inicialmente en el acta.

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El acta, que proviene del distrito de Olmos, en el local de votación IESTP Olmos, tenía consignados 300 electores hábiles. Los miembros de mesa, al realizar el conteo, habían determinado el siguiente resultado: Fuerza Popular (114), Juntos por el Perú (99), votos en blanco (uno) y votos nulos 22; el total de ciudadanos que votaron fue 236.

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Además, el recuento de votos aumentó en dos los sufragios a favor de Juntos por el Perú y redujo en siete los que eran considerados nulos.

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