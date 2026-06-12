Oficial | Crean nueva universidad nacional en Loreto: comunidades indígenas recibirán educación en lenguas originarias

El Congreso aprueba la creación de la Universidad Nacional Intercultural de Datem del Marañón en Loreto, buscando ampliar el acceso a la educación superior en la región. | El Peruano

El Congreso aprueba la creación de la Universidad Nacional Intercultural de Datem del Marañón en Loreto, buscando ampliar el acceso a la educación superior en la región. | El Peruano

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El Pleno del Congreso aprobó el dictamen que plantea la creación de la Universidad Nacional Intercultural de Datem del Marañón, en la región Loreto, con el objetivo de ampliar el acceso a educación superior en una de las zonas más alejadas de la Amazonía peruana. La iniciativa fue aprobada con 89 votos a favor, ninguno en contra y cinco abstenciones. Además, el dictamen quedó exonerado de segunda votación.

La propuesta reúne los proyectos de ley 9723/2024-CR, 12324/2025-CR y 12434/2025-CR. Según explicó el presidente de la Comisión de Educación, Segundo Montalvo Cubas, la provincia de Datem del Marañón y sus comunidades indígenas carecen actualmente de acceso cercano a universidades, lo que obliga a muchos jóvenes a migrar a otras ciudades para continuar sus estudios. El legislador indicó que la nueva casa de estudios busca reducir la desigualdad territorial y educativa, además de responder a las necesidades de formación profesional en la zona.

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¿Qué carreras tendrá la Universidad Nacional Intercultural de Datem del Marañón?

Entre las carreras planteadas figuran especialidades relacionadas con salud intercultural, educación bilingüe, desarrollo sostenible y gobernanza de territorios amazónicos.

Asimismo, el proyecto contempla la creación de un centro de idiomas donde se enseñarán 25 lenguas originarias, como parte de una estrategia para fortalecer la interculturalidad y preservar la diversidad lingüística de la Amazonía.

Datem del Marañón: aquí estará la nueva universidad nacional

Durante el debate, el congresista Juan Carlos Mori Celis, uno de los autores de la propuesta, señaló que la provincia de Datem del Marañón cuenta con más de 94.000 habitantes y alberga 32 etnias indígenas pertenecientes a siete naciones originarias.

Con la aprobación del dictamen, la iniciativa avanza como parte de la política de descentralización de la educación superior en regiones donde la oferta universitaria es limitada.