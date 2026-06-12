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Política

Roberto Sánchez: JEE declara improcedente pedido de anulación de 1751 mesas de sufragio hecho por JP

El Jurado Electoral Especial argumentó que el partido, liderado por Roberto Sánchez, no acreditó el pago de más de 2 millones de soles requerido para la anulación de las mesas por presunto fraude electoral.

Pedido de Juntos por el Perú fue rechazado | Composición: LR.
Pedido de Juntos por el Perú fue rechazado | Composición: LR.
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Revés para Juntos por el Perú. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud del partido de Roberto Sánchez para anular 1.751 mesas de sufragio en la capital. De acuerdo con la resolución, el pedido fue rechazado debido a que no se acreditó el pago de la tasa de S/1375 por mesa, lo que haría que el monto a depositar ascienda a más de 2 millones de soles.

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Desde el partido de Sánchez, el pedido alegaba la existencia de indicios de 'fraude y alteración de actas electorales'. La solicitud fue presentada por Carlos Adebál Zafra Flores, personero legal titular de la organización política. De acuerdo con la argumentación realizada por el personero, se habrían dado casos en los que hay mesas que presentan una votación idéntica. Algo que, en sus palabras, desafiaría 'toda probabilidad matemática y que denota una adulteración sistemática y coordinada en el llenado de las actas de escrutinio'.

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Hasta el momento, el conteo oficial de la ONPE llega al 98.273%. Roberto Sánchez se ubica en segundo lugar con 49.996% de los votos y Keiko Fujimori lidera la votación con 50.004%.

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Juntos por el Perú buscará anular más mesas

Juntos por el Perú anunció que presentará recursos de nulidad contra las actas electorales procedentes de Buenos Aires, Argentina. El anuncio fue realizado por el vocero de la agrupación, Roy Mendoza, durante una conferencia de prensa en la que también participó el candidato Roberto Sánchez.

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Según explicó Mendoza, la solicitud se sustenta en una presunta vulneración del derecho a la defensa de la organización política, debido a que dichas actas llegaron al país la noche del miércoles 10 de junio, fecha que coincidía con el plazo límite para la presentación de recursos de impugnación.

Además, el vocero cuestionó una modificación en el procedimiento aplicado por la ONPE para el procesamiento de actas provenientes del extranjero. Señaló que, para la segunda vuelta, se dispuso que estas fueran remitidas físicamente en lugar de ser escaneadas, como ocurrió durante la primera vuelta electoral.

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