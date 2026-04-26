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Sociedad

Alerta por fuertes vientos en la costa: estas serían las 7 regiones y 28 provincias afectadas

El evento traería consigo la presencia de cobertura nubosa acompañada de neblina y llovizna. Las autoridades piden a la población tomar precauciones y ser prudentes al realizar actividades al aire libre.

Fuertes vientos en la costa peruana
Fuertes vientos en la costa peruana | Composición LR / Andina
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La costa peruana iniciará una nueva semana con sensaciones más frías de lo habitual. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que el incremento de la velocidad del viento se extenderá a lo largo de esta zona hasta las 11.59 p. m. del lunes 27 de abril.

El fenómeno, de intensidad moderada a fuerte, podría generar el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. Además, traería consigo la presencia de cobertura nubosa acompañada de niebla, neblina y llovizna, en especial en zonas cercanas al litoral y durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

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¿Qué departamentos se verían afectados?

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N° 161, las regiones de posible afectación son Áncash (provincias de Casma, Huarmey, Santa), Arequipa (Camaná, Caravelí, Caylloma, Islay), Ica (Chincha, Ica, Nasca, Pisco), La Libertad (Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo, Virú), Lambayeque (Chiclayo, Ferreñafe, Lambayeque), Lima (Barranca, Lima, Cañete, Huaral, Huaura) y Piura (Paita, Sullana, Sechura, Piura). Adicionalmente, se incluye al Callao en la lista.

Para el domingo 26 de abril se prevén vientos con velocidades próximas a los 34 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro y registros cercanos a los 23 km/h en la costa sur. Asimismo, se esperan valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

Precipitaciones en la Amazonía

Por otro lado, el Senamhi también pronosticó la presencia de lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva para los días 27 y 28 de abril. Este evento estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h.

Según alertaron, Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali serían las regiones afectadas. Ante ello, recomendaron a la población ser prudente si realizan actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos y respetar las indicaciones que emitan las autoridades respectivas.

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