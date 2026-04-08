¿Perú podría verse afectado por un ‘Súper Niño'? Esto dicen los expertos en el país

El fenómeno El Niño se caracteriza por generar lluvias y olas de calor más intensas. | Composición LR / Andina / Difusión

El fenómeno El Niño se caracteriza por generar lluvias y olas de calor más intensas. | Composición LR / Andina / Difusión

Un pronóstico del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés) se refirió a la posibilidad de que los efectos del fenómeno de El Niño sean mayores a lo que se prevé hasta ahora, con intensidades que podrían duplicar los registros de este año y temperaturas sin precedentes para fines del 2026 y durante el 2027.

Los alcances de esa predicción, catalogada como un 'Súper Niño', fueron recogidos por el diario estadounidense The Washington Post, dando cuenta de posibles precipitaciones pluviales e inundaciones en el Perú y en Ecuador, así como olas de calor en gran parte de América del Sur y de otras partes del mundo.

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¿Qué dice el reporte sobre el 'Súper Niño'?

Según el informe, la alta intensidad de este fenómeno puede presentarse cada 10 o 15 años en promedio, a raíz de que la temperatura de las aguas del Océano Pacífico se calienta a más de dos grados Celsius.

Este escenario hace que sus efectos, como lluvias, sequía y calor extremo, se presenten con mayor fuerza y persistencia, especialmente a fines o comienzos del año. No obstante, se precisa que durante este 2026, estos podrían ocurrir desde octubre.

En ese sentido, el pronóstico considera posibles sequías en las islas del Mar Caribe, en el centro y norte de la India, África central, Australia, Indonesia, Filipinas, Centroamérica y el norte de Brasil, así como el incremento del riesgo de tifones en la zona del Pacífico, en la que se encuentran Hawai, Guam y parte del este de Asia.

Además, anticipa eventuales lluvias intensas e inundaciones en Perú y Ecuador, cerca de la zona ecuatorial del Océano Pacífico, en porciones del norte y del este de África, y en el Medio Oriente.

Con base en estas proyecciones, un especialista de la Universidad Estatal de Nueva York consultado por el medio estadounidense señala que se trataría del fenómeno de El Niño más fuerte de los últimos 140 años.

Expertos se pronuncian sobre el fenómeno en el Perú

Actualmente, el Perú se encuentra en un estado de Alerta de El Niño Costero. En su último comunicado emitido el 27 de marzo, la comisión nacional que evalúa el desarrollo de este evento (ENFEN) señaló la probabilidad de que se extienda hasta diciembre del 2026 con una magnitud débil. Sin embargo, no descartó que su intensidad alcance un nivel moderado entre los meses de mayo a julio.

Con base en ese pronunciamiento, el vocero del ENFEN, Luis Vásquez, afirmó a Andina que por ahora se descarta la ocurrencia de un fenómeno de gran magnitud en nuestro país. “Los modelos indican condiciones débiles a lo mucho moderadas. No hay evidencia de un evento extremo”, indicó.

Por su parte, Grinia Avalos, directora de Meteorología del Senamhi, se pronunció en la misma línea para La República. “Todavía no hay elementos objetivos que nos digan que este evento alcanzará una magnitud como se dice, de que sea el más intenso de los últimos 140 años”, señaló.

Además, la ingeniera enfatizó en que se debe diferenciar la ubicación cuando se hace referencia al fenómeno. “Cuando el ENFEN se pronuncia sobre El Niño, se habla del Pacífico Oriental, es decir, la zona costera pegada a la parte norte del Perú y Ecuador. Mientras que en la nota del Washington Post se refieren a lo que ocurre en el Pacífico Central, a miles de kilómetros lejos de la costa central del Perú”.

Pese a ello, precisó que el ENFEN sí monitorea también lo que ocurre en la región central del Pacífico, pues en su último reporte informó que el fenómeno tendrá una condición neutra hasta junio de 2026 en esa zona y que, a partir de julio, es más probable su desarrollo con magnitud débil. “Cuando eso ocurre, estando ya caliente el Pacífico que nosotros monitoreamos para el Niño Costero, las probabilidades de que pueda desarrollarse un evento de alcance global sí se dan, es un escenario plausible, pero su intensidad no se puede determinar ahora mismo”, afirmó.

Avalos resaltó la diferencia entre la ocurrencia del fenómeno en el Pacífico Central (recorte 3.4.) y el Pacífico Oriental (recuadro 1+2)

Por lo pronto, con base en las proyecciones que se tienen solo a partir del calentamiento frente a la costa del Perú, la experta recordó que desde el Senamhi han previsto un otoño más cálido —como ya se registra, con temperaturas de uno o dos grados por encima de la media— y un invierno no tan frío.

“Si el escenario (de calentamiento) se mantiene en el Pacífico Central hacia el segundo semestre, a través de las denominadas teleconexiones atmosféricas podríamos tener una primavera más seca de lo normal, pues el periodo de lluvias podría retrasarse en la zona sur sobre todo. Sin embargo, todavía la evidencia de los modelos tiene altos niveles de incertidumbre”, indicó.

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