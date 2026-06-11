López Aliaga insiste en no ser senador y anuncia posible candidatura municipal: "Estoy decidiendo volver a ser alcalde de Lima"

López Aliaga no descartó volver a postular a la alcaldía de Lima | Composición: LR.

López Aliaga no descartó volver a postular a la alcaldía de Lima | Composición: LR.

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Quiero volver al sillón municipal. El excandidato presidencial Rafael López Aliaga señaló que evalúa postular nuevamente a la Alcaldía de Lima. Durante una actividad en un colegio de Manchay, el líder de Renovación Popular adelantó que anunciará su decisión a inicios de la próxima semana y, una vez más, desestimó el cargo de senador por el cual fue elegido.

‘He estado pensando qué hacer. (...) Estoy tomando una decisión —algo que anunciaré el martes—, pero estoy evaluando volver a ser alcalde. Como senador, considero que ya tengo la presidencia de las bancadas. Me reúno con ellas cada semana y coordinamos las leyes que deben impulsarse’, declaró.

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López Aliaga renunció a la Alcaldía de Lima en octubre de 2025 para postular al Senado por Renovación Popular en las elecciones generales. Como consecuencia, el entonces teniente alcalde, Renzo Reggiardo, asumió la conducción del gobierno local de la capital.

Las elecciones regionales y municipales se celebrarán en octubre de este año. Hasta el momento, Renovación Popular no ha definido a su candidato para la Alcaldía de Lima.

Rafael López Aliaga no juraría como senador

Rafael López Aliaga afirmó que no asumirá el cargo de senador en el próximo Congreso y señaló que su accesitario, Absalón Vásquez, podría ocupar la representación de Renovación Popular. Vásquez, quien fue ministro durante la dictadura de Alberto Fujimori, fue condenado por corrupción y mantiene una millonaria deuda por concepto de reparación civil con el Estado.

‘Si no juro yo, que no lo voy a hacer, creo que le toca a Absalón Vásquez’, manifestó en una entrevista al señalar que ya dialogó con los parlamentarios electos de Renovación Popular.

Según explicó, algunos miembros de su partido propusieron no asumir sus cargos en caso de que él rechazara incorporarse al Senado, aunque finalmente esa alternativa fue descartada.