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Amazonas: Investigan a abogado del Minjusdh por presunto abuso de una menor

Acusado se encuentra con detención preliminar por orden del Poder Judicial que, además, dispuso protección inmediata para adolescente de 14 años. El Minjusdh informó que el trabajador involucrado ha sido suspendido de sus funciones.

Pobladores de Santa María de Nievas (Amazonas) se encuentran indignados.
Pobladores de Santa María de Nievas (Amazonas) se encuentran indignados.
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Sacude a Amazonas un caso de supuesto abuso sexual contra una menor de 14 años que involucra a un abogado adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, actualmente con detención preliminar. La Fiscalía ya abrió una causa penal para investigar las graves denuncias que han generado conmoción en esa región amazónica.

Frente a esta acusación, la Corte Superior de Justicia de Amazonas dictó medidas de protección inmediata a favor de la adolescente, víctima de un delito presuntamente cometido por Octavio Salinas C., abogado del Minjusdh.

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La medida fue dispuesta por el Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Santa María de Nieva, a cargo del magistrado Mario Montoya Pérez.

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El juez dijo que sustentó esa resolución en la denuncia de la progenitora, en registros fílmicos y en un certificado médico legal que confirmaría lesiones físicas recientes, lo que determinó un nivel de riesgo severo para la integridad de la adolescente.

Consultados al respecto por La República, voceros del Minjusdh se pronunciaron y rechazaron de manera categórica toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

“Informamos que el trabajador involucrado ha sido suspendido de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes”, aseguraron.

También solicitaron “a las autoridades competentes a continuar con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a ley”.

Ante la gravedad del caso, el despacho judicial ordenó a Octavio Salinas Cribillero la prohibición absoluta de realizar cualquier acto de violencia, sea física, psicológica o sexual, contra la menor agraviada.

Con el fin de salvaguardar su bienestar, se dispuso, además, su incorporación inmediata al Programa de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, lo que garantiza el acompañamiento especializado necesario para su recuperación y protección integral.

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Finalmente, el juzgado ordenó la remisión de copias certificadas a la Fiscalía Penal de Santa María de Nieva para el inicio inmediato de las investigaciones y la determinación de las responsabilidades penales. Como consecuencia de ello, el Juzgado de Investigación Preparatoria del SNEJ en Santa María de Nieva ordenó la detención preliminar contra el citado letrado, quien actualmente se encuentra detenido.

Este caso se suma a los casi 800 casos que se investigan en Amazonas. Las cifras por este tipo de delitos son alarmantes. Desde 2010 hasta este año se han registrado centenares de denuncias por abuso sexual cometidas por docentes y auxiliares contra menores de entre 5 y 17 años, según la Ugel de Condorcanqui y la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD).

Del total de denunciados hasta el año pasado, cinco son docentes nombrados y 526 contratados; 213 enseñaron en primaria y 246, en secundaria. Pero eso no es todo: del universo de denunciados, 112 han sido destituidos, 73 han sido absueltos, 55 se encuentran en investigación, 21 han sido reinstalados y cuatro están con cese temporal.

Además, 165 docentes procesados por el presunto delito de acoso sexual siguen trabajando libremente en escuelas de comunidades nativas.

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