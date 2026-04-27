Marcela Parravisini Osorio (66), una ciudadana peruana residente en España que se encontraba de visita en Lima, falleció tras someterse a una lipoescultura realizada por el médico Roberto Alejandro Rodríguez Zúñiga en la clínica Camino Real, en San Isidro, el pasado 15 de abril. Con el fin de sorprender a sus hijos y nietos tras la recuperación, la víctima decidió mantener dicho procedimiento en reserva; sin embargo, su estado de salud se complicó tras la intervención.

El certificado de necropsia determinó que la causa del deceso fue provocada por una peritonitis generalizada, originada por perforaciones intestinales durante la cirugía. Ante este hallazgo, Vanessa Davis, hija de la víctima, denunció públicamente al especialista por presunta negligencia médica y señaló que, pese a que su madre reportó dolores intensos tras la cirugía, el galeno habría restado importancia a los síntomas, lo que retrasó una atención oportuna hasta que el cuadro se tornó irreversible.

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“Hubo una peritonitis a causa de perforaciones producidas por un agente mécanico quirúrgico. Cunado conversamos con el doctor (médico legista) nos dijo que tenía perforaciones en el intestino delgado y en el intestino grueso. Mi mamá fue por una liposupsión, no para que le perforan los intestinos. Eso definitivamente es negligencia médica. La asesinaron, la abandonó y la dejó ir (al darle de alta) a pesar que mi mamá manifestó tener dolores y muchos vómitos”, indicó a Buenos Días Perú.

Mensajes muestran presunta omisión de auxilio por parte de especialista

Según los chats difundidos entre la víctima y el cirujano, se observa que este respondía con evasivas o mensajes breves a sus consultas. No obstante, el mayor malestar de los deudos surgió tras conocerse la respuesta del médico ante un audio en el que doña Marcela manifestaba un dolor insoportable.

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“Siento que no puedo mover el cuerpo, me pesa muchísimo”, se le oye decir a la mujer; frente a lo cual, el doctor se limitó a sugerirle: “Descanse, medite”.

Incluso antes de que se confirmara el deceso, la hermana de la víctima intentó contactar desesperadamente al especialista para alertarlo sobre el agravamiento de su estado. Sin embargo, este no habría atendido la urgencia. “Mi tía lo llamó para que venga, pero mi mamá ya estaba fallecida. Él simplemente escuchó, se hizo el que no tenía señal y colgó”, manifestó Vanessa.

Clínica en San Isidro se pronuncia tras denuncia de negligencia

Daniel Bedoya, director del centro médico en San Isidro, aclaró que el cirujano Roberto Rodríguez no pertenece al personal de salud de la institución, sino que alquila servicios de hospitalización, tales como quirófano, sala de recuperación y farmacia. No obstante, subrayó que no se mantendrán ajenos a las investigaciones. Asimismo, manifestó que, tras la visita de agentes de la PNP y la Fiscalía, se proporcionó toda la documentación pertinente, incluido el historial clínico y las grabaciones de seguridad del establecimiento.

“Él no es un médico del staff lo cual no hace que nosotros seamos ajenos a las responsabilidades de todo lo que sucede en el acto médico de la clínica. El doctor está acá porque lo hemos aceptado. Tíene toda la documentación en regla, al igual que la clínica”, explicó.