HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Cavero en contra de la comunidad LGBTIQ+ por Roberto Sánchez | Fuerte y Claro

Ciencia

Argentina hace historia en Sudamérica al reintroducir a un mamífero acuático de grandes dimensiones extinto hace 40 años

Esta inédita liberación de una familia de nutrias, incluyendo ejemplares de zoológicos europeos, marca un modelo para futuras restauraciones ecológicas en la región.

Argentina celebra la reintroducción de la nutria gigante, mamífero acuático que había desaparecido hace casi 40 años.
Argentina celebra la reintroducción de la nutria gigante, mamífero acuático que había desaparecido hace casi 40 años. | Foto: Fundación Rewild in Argentina
Escuchar
Resumen
Compartir

Argentina alcanzó un hito histórico en materia de conservación ambiental al lograr la reintroducción de la nutria gigante, un mamífero acuático que había desaparecido del país hace casi 40 años. La liberación de una familia completa de esta especie en el Gran Parque Iberá, en la provincia de Corrientes, marca la primera vez que se restablece en territorio argentino una población de un mamífero extinguido localmente.

El logro es el resultado de más de ocho años de trabajo coordinado entre organizaciones conservacionistas, zoológicos internacionales y organismos públicos. Los especialistas consideran que este proyecto puede convertirse en un modelo para futuras iniciativas de restauración ecológica en Sudamérica.

Considerada el mamífero acuático más grande de la región, la nutria gigante juega un papel clave en el equilibrio de ecosistemas acuáticos

Considerada el mamífero acuático más grande de la región, la nutria gigante juega un papel clave en el equilibrio de ecosistemas acuáticos.

PUEDES VER: Los arqueólogos quedan asombrados al descubrir 260 tumbas monumentales de 6.000 años en el desierto del Sáhara

lr.pe

La nutria gigante regresa a Argentina después de casi cuatro décadas

La familia liberada está integrada por Nima, una hembra proveniente del Zoológico de Madrid; Coco, un macho llegado desde Dinamarca; y sus dos crías, Pirú y Kyra, nacidas en noviembre de 2024 en el propio Iberá. Los cuatro ejemplares fueron liberados en junio de 2025 en la Laguna Paraná, dentro del Gran Parque Iberá.

La nutria gigante (Pteronura brasiliensis) es considerada el mamífero acuático más grande de Sudamérica. Puede alcanzar hasta 1,8 metros de longitud y pesar alrededor de 33 kilogramos. Además de su tamaño, desempeña un papel fundamental en los ecosistemas acuáticos al actuar como depredador tope y contribuir al equilibrio de las poblaciones de peces.

Este proyecto pionero de restauración ecológica promete ser modelo para Sudamérica.

Este proyecto pionero de restauración ecológica promete ser modelo para Sudamérica.

PUEDES VER: El río que estuvo más de 100 años detenido vuelve a correr: la mayor restauración fluvial de la historia

lr.pe

Un proyecto pionero de conservación que comenzó en 2017

La planificación de esta reintroducción comenzó en 2017, aunque la idea surgió años antes. El desafío era especialmente complejo porque la especie había desaparecido completamente del país y no existían ejemplares silvestres disponibles para repoblar el territorio. Por ello, fue necesario coordinar la llegada de animales desde distintos zoológicos de Europa y desarrollar protocolos específicos para su adaptación al medio natural.

Antes de ser liberadas, las nutrias pasaron varios años en recintos de presuelta donde aprendieron habilidades esenciales para sobrevivir en libertad, como la pesca, la defensa del territorio y el cuidado de las crías. Además, los especialistas implementaron sistemas de monitoreo mediante dispositivos de seguimiento y análisis de ADN ambiental para evaluar la adaptación de los ejemplares en su nuevo hábitat.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Argentina hace historia con el regreso de este mamífero en peligro de extinción: 110 años de esfuerzos culminan en una reintroducción clave para la conservación ecológica

Argentina hace historia con el regreso de este mamífero en peligro de extinción: 110 años de esfuerzos culminan en una reintroducción clave para la conservación ecológica

LEER MÁS
Un hito para la conservación en América Latina llena de optimismo a los científicos: detectan un oso hormiguero por primera vez en 130 años entre Brasil y Argentina

Un hito para la conservación en América Latina llena de optimismo a los científicos: detectan un oso hormiguero por primera vez en 130 años entre Brasil y Argentina

LEER MÁS
Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

Un nuevo corredor de casi 4.000 km recorrerá 4 países de América Latina y unirá 2 océanos para fortalecer el comercio con Asia

LEER MÁS
¿Quiénes son más chismosos, hombres o mujeres? La ciencia revela quién cotillea más y por qué lo hacemos

¿Quiénes son más chismosos, hombres o mujeres? La ciencia revela quién cotillea más y por qué lo hacemos

LEER MÁS
No existe en ningún otro lugar de la Tierra: científicos descubren una criatura misteriosa bajo un lago ultrasalado

No existe en ningún otro lugar de la Tierra: científicos descubren una criatura misteriosa bajo un lago ultrasalado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Un antiguo ADN reescribe la historia del Perú: estudio revela migraciones costeras de más de 700 km siglos antes de los incas

Un antiguo ADN reescribe la historia del Perú: estudio revela migraciones costeras de más de 700 km siglos antes de los incas

LEER MÁS
Un hito para la conservación en América Latina llena de optimismo a los científicos: detectan un oso hormiguero por primera vez en 130 años entre Brasil y Argentina

Un hito para la conservación en América Latina llena de optimismo a los científicos: detectan un oso hormiguero por primera vez en 130 años entre Brasil y Argentina

LEER MÁS
Arqueólogos españoles descubren el sistema hídrico que abasteció más de 10 siglos mítica ciudad griega clave de la civilización moderna

Arqueólogos españoles descubren el sistema hídrico que abasteció más de 10 siglos mítica ciudad griega clave de la civilización moderna

LEER MÁS
Arqueólogos revelan un tesoro incaico oculto que rivaliza con Machu Picchu: más de 3.000 piezas de oro, plata y cobre en un complejo de 17,4 hectáreas

Arqueólogos revelan un tesoro incaico oculto que rivaliza con Machu Picchu: más de 3.000 piezas de oro, plata y cobre en un complejo de 17,4 hectáreas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025