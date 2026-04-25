Madre denuncia que su bebé sufrió quemaduras en el Rebagliati y pide ayuda legal: “No tengo apoyo del hospital"

La madre de familia Carolina Falcón (29) denunció una presunta negligencia médica en el Hospital Edgardo Rebagliati, ubicado en Jesús María. Según afirmó, su bebé de tan solo dos meses fue ingresado por problemas respiratorios el 15 de abril, pero a las pocas horas de atención, lo encontró con quemaduras en su pie izquierdo.

El hecho habría sido minimizado por personal del nosocomio, razón por la que decidió interponer una denuncia ante el Ministerio Público. EsSalud anunció que el menor sería atendido debido a este incidente que ocurrió durante su internamiento, pero no precisó las causas que lo provocaron.

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Habrían intentado culparla

En declaraciones a América Noticias, Falcón señaló que, en un principio, la responsabilizaron por las heridas de su bebé. “Primero me dijeron que la piel de mi hijo era delicada, que era mi culpa prácticamente porque yo lo había movido, pero se supone que si hay una licenciada, tiene que monitorearlo cada media hora”, indicó.

Luego, según su versión, le pusieron una vía al menor para desinflamar su pie, asegurándole que así se iba a recuperar porque era algo que solía ocurrir. No obstante, al cabo de ocho días, le informaron que el incidente comprometió el pie de su hijo, ya que registraron tejido muerto en esta extremidad.

Debido a esta situación, la mujer decidió denunciar el caso ante la Fiscalía y pidió el apoyo de algún especialista para saber cómo proceder ya que, de acuerdo con lo que afirmó, no estaría recibiendo el apoyo requerido del hospital.

Anuncian atención del afectado

En un comunicado emitido el 23 de abril, EsSalud aseguró que desde su ingreso por insuficiencia respiratoria aguda, el paciente recibió atención y tratamiento especializado en el Servicio de Emergencia Pediátrica. Además, si bien admitieron que el bebé sufrió un “evento” que comprometió la piel de su pie izquierdo, no dieron más detalles sobre esto.

En el escrito también afirmaron que el menor ha sido preparado para ingresar a limpieza quirúrgica a cargo de cirugía plástica pediátrica, a la espera de que pueda superar el incidente ocurrido.

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