HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga
ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga     ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga     ONPE al al 95,88%: Sánchez saca más de 24.000 votos sobre López Aliaga     
EN VIVO

¡Roberto Sánchez deja atrás a López Aliaga y va por segunda vuelta con Keiko Fujimori! | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Loreto: policía fallece durante operativo para liberar barcazas retenidas por comunidad indígena

El suboficial Carlos Alfredo Alejandro Neyra Abanto (30) perdió la vida durante el operativo para liberar la embarcación retenida en Trompeteros. Además, otra persona resultó herida en medio del enfrentamiento.

Suboficial fallece en enfrentamiento por liberación de barcazas
Suboficial fallece en enfrentamiento por liberación de barcazas | La República
Compartir

El suboficial de la Policía Nacional del Perú Carlos Alfredo Alejandro Neyra Abanto, de 30 años, murió durante un operativo para liberar dos barcazas petroleras retenidas en la comunidad de Providencia, en el río Corrientes, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto Nauta. La intervención se realizó este lunes 27 de abril, luego de que una empresa logística denunciara el secuestro de su tripulación y la exigencia de S/2 millones para permitir el tránsito de las embarcaciones.

Según información preliminar, el enfrentamiento se produjo entre agentes policiales y miembros de la comunidad indígena que mantenían retenidas las unidades fluviales, las cuales transportaban 10.500 barriles de crudo con destino a la Refinería Iquitos. Durante el incidente, además del efectivo fallecido, al menos una persona resultó herida.

TE RECOMENDAMOS

¡ROBERTO SÁNCHEZ DEJA ATRÁS A LÓPEZ ALIAGA Y VA POR SEGUNDA VUELTA CON KEIKO FUJIMORI! | ARDE TROYA

El general de la Región Policial Loreto, Enrique Mego Avellaneda, informó que el suboficial fue trasladado de emergencia al hospital regional, donde se confirmó su fallecimiento durante la mañana. Asimismo, precisó que durante las diligencias no se logró ubicar al chofer de la barcaza. “No se ha podido liberar al motorista, de tal manera que pareciera que hay dolo en esta situación. El motorista no se ha encontrado. La misión era para liberar a los tripulantes y la barcaza”, señaló.

Por su parte, la hija de una de las personas retenidas pidió apoyo para lograr la liberación de su padre, Francisco Guerra Cartagena, quien sería el patrón de una de las embarcaciones y con quien, hasta el momento, no mantienen ninguna comunicación.

Empresa denunció secuestro y extorsión desde el 12 de abril

El caso se originó el pasado 12 de abril, cuando la empresa RICSA denunció que un grupo de aproximadamente 25 personas interceptó violentamente un convoy fluvial en el río Corrientes, obligando a los tripulantes a desviar su ruta hacia el puerto de la comunidad de Providencia.

La compañía señaló que la barcaza Pacífico XIX y el remolcador Coseda I quedaron retenidos, mientras siete trabajadores fueron amenazados y agredidos. Además, presentó denuncias por secuestro, extorsión, disturbios y entorpecimiento de servicios públicos ante la Fiscalía Provincial Penal de Nauta.

Fiscalía investiga audios y presuntas exigencias económicas

RICSA identificó como principal implicado al apu de la comunidad de Providencia, Manuel Peraza Sandi, a quien acusa de exigir S/2 millones para liberar tanto al personal como a la embarcación. También fueron mencionados el teniente gobernador Gary Peraza Valera y el dirigente Isaías Saboya Mayanchi.

La defensa legal de la empresa presentó audios ante el Ministerio Público que, según indicó, vincularían al dirigente comunal con las presuntas exigencias económicas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el enfrentamiento y determinar responsabilidades por la muerte del agente policial.

Notas relacionadas
Padres de familia toman colegio en Loreto por falta de maestros que deja sin clases a más de 400 escolares

Padres de familia toman colegio en Loreto por falta de maestros que deja sin clases a más de 400 escolares

LEER MÁS
Es falso que la ONPE haya creado un nuevo distrito en la región Loreto, como dice viral

Es falso que la ONPE haya creado un nuevo distrito en la región Loreto, como dice viral

LEER MÁS
Secuestran barcaza petrolera con 10.500 barriles en río de Loreto y exigen S/2 millones por rescate

Secuestran barcaza petrolera con 10.500 barriles en río de Loreto y exigen S/2 millones por rescate

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policía en moto fallece tras aparatoso accidente contra un auto en avenida Alfonso Ugarte

Policía en moto fallece tras aparatoso accidente contra un auto en avenida Alfonso Ugarte

LEER MÁS
Resultados de La Tinka EN VIVO hoy domingo 26 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka EN VIVO hoy domingo 26 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

LEER MÁS
Fuerte incendio consumió vivienda cerca de un grifo en Los Olivos y moviliza a 5 unidades de bomberos: vecinos ayudan a apagar el fuego

Fuerte incendio consumió vivienda cerca de un grifo en Los Olivos y moviliza a 5 unidades de bomberos: vecinos ayudan a apagar el fuego

LEER MÁS
Se acerca un fin de semana largo por el feriado del 1 de mayo: revisa cuántos días serán, qué día es no laborable y los feriados restantes de 2026

Se acerca un fin de semana largo por el feriado del 1 de mayo: revisa cuántos días serán, qué día es no laborable y los feriados restantes de 2026

LEER MÁS
Más de 120 peruanos viajaron a Moscú por ofertas de trabajo de hasta US$ 50.000, pero terminaron en la guerra entre Rusia y Ucrania

Más de 120 peruanos viajaron a Moscú por ofertas de trabajo de hasta US$ 50.000, pero terminaron en la guerra entre Rusia y Ucrania

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025