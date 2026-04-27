Loreto: policía fallece durante operativo para liberar barcazas retenidas por comunidad indígena

El suboficial de la Policía Nacional del Perú Carlos Alfredo Alejandro Neyra Abanto, de 30 años, murió durante un operativo para liberar dos barcazas petroleras retenidas en la comunidad de Providencia, en el río Corrientes, distrito de Trompeteros, provincia de Loreto Nauta. La intervención se realizó este lunes 27 de abril, luego de que una empresa logística denunciara el secuestro de su tripulación y la exigencia de S/2 millones para permitir el tránsito de las embarcaciones.

Según información preliminar, el enfrentamiento se produjo entre agentes policiales y miembros de la comunidad indígena que mantenían retenidas las unidades fluviales, las cuales transportaban 10.500 barriles de crudo con destino a la Refinería Iquitos. Durante el incidente, además del efectivo fallecido, al menos una persona resultó herida.

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El general de la Región Policial Loreto, Enrique Mego Avellaneda, informó que el suboficial fue trasladado de emergencia al hospital regional, donde se confirmó su fallecimiento durante la mañana. Asimismo, precisó que durante las diligencias no se logró ubicar al chofer de la barcaza. “No se ha podido liberar al motorista, de tal manera que pareciera que hay dolo en esta situación. El motorista no se ha encontrado. La misión era para liberar a los tripulantes y la barcaza”, señaló.

Por su parte, la hija de una de las personas retenidas pidió apoyo para lograr la liberación de su padre, Francisco Guerra Cartagena, quien sería el patrón de una de las embarcaciones y con quien, hasta el momento, no mantienen ninguna comunicación.

Empresa denunció secuestro y extorsión desde el 12 de abril

El caso se originó el pasado 12 de abril, cuando la empresa RICSA denunció que un grupo de aproximadamente 25 personas interceptó violentamente un convoy fluvial en el río Corrientes, obligando a los tripulantes a desviar su ruta hacia el puerto de la comunidad de Providencia.

La compañía señaló que la barcaza Pacífico XIX y el remolcador Coseda I quedaron retenidos, mientras siete trabajadores fueron amenazados y agredidos. Además, presentó denuncias por secuestro, extorsión, disturbios y entorpecimiento de servicios públicos ante la Fiscalía Provincial Penal de Nauta.

Fiscalía investiga audios y presuntas exigencias económicas

RICSA identificó como principal implicado al apu de la comunidad de Providencia, Manuel Peraza Sandi, a quien acusa de exigir S/2 millones para liberar tanto al personal como a la embarcación. También fueron mencionados el teniente gobernador Gary Peraza Valera y el dirigente Isaías Saboya Mayanchi.

La defensa legal de la empresa presentó audios ante el Ministerio Público que, según indicó, vincularían al dirigente comunal con las presuntas exigencias económicas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el enfrentamiento y determinar responsabilidades por la muerte del agente policial.