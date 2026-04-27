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Policía en moto fallece tras aparatoso accidente contra un auto en avenida Alfonso Ugarte

Testigos relataron que el auto habría ignorado la luz roja y terminó impactando contra la motocicleta del suboficial de la DINOES, quien se encontraba de vacaciones.

El suboficial de tercera fue identificado como Gerald Alviery Arce Visuña, de 23 años.
El suboficial de tercera fue identificado como Gerald Alviery Arce Visuña, de 23 años. | Foto: Melissa Landa / URPI-LR
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Un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) perdió la vida la madrugada del lunes 27 de abril de 2026 tras un accidente de tránsito ocurrido en el Cercado de Lima. El hecho se registró alrededor de las 05:20 horas en la intersección de las avenidas Alfonso Ugarte y Bolivia, frente al colegio Nuestra Señora de Guadalupe, cuando la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta. El fallecido fue identificado como el suboficial de tercera Gerald Alviery Arce Visuña, de 23 años.

Según el reporte policial, el occiso pertenecía a la División Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) y se encontraba en periodo de vacaciones. Tras el impacto, la motocicleta se estrelló contra la pared del centro educativo y terminó calcinada, lo que impidió identificar el número de placa.

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Conductor de la camioneta habría ignorado la luz roja

De acuerdo con testigos, el conductor del auto de placa BJY-487, identificado como Jorge Luis Chero Aguilar, habría ignorado la luz roja y circulaba a alta velocidad por la avenida Bolivia. Este terminó por impactar contra la moto en la que se desplazaba el efectivo policial.

Tras el aparatoso accidente, el conductor terminó tendido en la vía y con quemaduras de tercer grado luego de que su vehículo menor se incendiara. Hasta el lugar llegaron familiares de la víctima.

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PNP, accidente, DINOES, Cercado de Lima, Avenida Alfonso Ugarte

Auto habría ignorado la luz rojo y terminó impactando contra motocicleta de suboficial de la PNP.

Testigo relató cómo intentaron auxiliar al policía tras mortal choque

En entrevista con Latina, un emolientero que presenció el accidente relató haber auxiliado al joven mientras era alcanzado por las llamas. Pese a que junto a otros transeúntes logró sofocar el fuego, la víctima ya no presentaba signos vitales.

“Sentí el impacto de la moto que se estrelló. Ha sido tan fuerte que en el instante explotó. Ha sido en segundos. Todo su cuerpo estaba en llamas. Hemos tenido que sacudirlo con trapo o con lo que haiga porque pensamos que estaba vivo, pero el impacto fue tan fuerte que ya no reaccionó el joven”, indicó.

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