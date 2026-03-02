Nuevos chats entre Adrián Villar y Francesca Montenegro: “Parece que quisieras que las cosas empeoren"

Nuevas pericias y mensajes clave en la investigación por la muerte de la deportista | Foto: difusión/LR

En medio de la investigación fiscal por los hechos que involucran a Adrián Villar y la muerte de la deportista Lizeth Marzano, ocurrida el 17 de febrero, La República accedió a una serie de conversaciones entre el joven de 21 años y su pareja en ese momento, la influencer Francesca Montenegro. Los intercambios muestran el deterioro del vínculo tras el accidente y la creciente presión mediática en torno al caso.

Los mensajes, enviados el 24 de febrero, revelan que Montenegro le reprocha no haberse presentado ante la Policía la madrugada del suceso para someterse al dosaje etílico. En el diálogo también expresa su preocupación por la víctima, por su familia y por las consecuencias que la situación ha tenido en su entorno personal y laboral.

Reclamos por no acudir a la comisaría

El eje de la conversación gira en torno a la decisión de no asistir a una dependencia policial tras el atropello. La influencer sostiene que existió la posibilidad de acudir a una comisaría, pero que finalmente optaron por otra vía.

“Adrián, en realidad me preocupa Lizeth, me preocupa su familia, me preocupas tú... preocupa todo. Ya perdí mi trabajo, me atacan hace días sin parar en las redes. Ayer han venido periodistas a mi casa, la gente me desea la muerte y lo que más lamento es que aquella madrugada que viniste con tu papá, cuando el mío quiso llevarte a la comisaría para que te entregues y te hagan el dosaje, no lo hicieron y se fueron a buscar otros abogados. Y, como lo sabrás, esa recomendación te la hizo mi papá porque te quiere mucho y te quería evitar que pases por todo esto”, indicó la joven.

Revelan conversaciones entre Adrián Villar y Francesca Montenegro tras el accidente de Lizeth Marzano. Foto: La República.

En su respuesta, el investigado admite el impacto que el caso ha tenido en su entorno, aunque señala que no puede revertir lo ocurrido. “No puedo hacer nada para cambiar el pasado”, afirma. También sostiene que la situación ha afectado a varias personas y cuestiona el distanciamiento que percibe en la relación: “Deberíamos estar juntos en esto, no cada vez más separados”. Asimismo, le reprocha que no siente el respaldo prometido: “Dijiste que me apoyarías en todo momento, pero lamentablemente no siento que lo estés haciendo”.

Ante la falta de respuesta inmediata, insiste con nuevos mensajes: “¿Por qué m***** no quieres hablar? No entiendo”, “Parece que quisieras que las cosas empeoren” y “¿No te basta con lo que estamos viviendo? ¿Quieres hacerlo aún más difícil?”.

Villar, que se encuentra en detención preliminar, admitió la gravedad de la situación y pidió apoyo a Montenegro. Foto: La República.

Nuevas pericias y reconstrucción de los hechos

Actualmente, Villar permanece en la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat), en La Victoria, luego de que vencieran las 72 horas de detención preliminar. Está a la espera de que el Poder Judicial determine si afrontará el proceso con prisión preventiva. La audiencia fue postergada hasta el martes 3 de marzo a las 3.00 p. m.

Durante el proceso, el dominical Cuarto Poder reveló nuevas pericias realizadas al celular del investigado, las cuales detallan su actuación en las horas posteriores al atropello. A las 00.48 a. m. del 18 de febrero sostuvo una llamada de 22 minutos con su padre, Rubén Villar, a quien informó que había tenido un accidente y que no sabía con certeza qué o a quién había impactado. También aseguró que no había consumido alcohol ni drogas y que posiblemente se quedó dormido mientras conducía.

Conversaciones del celular de Adrian Villar, investigado por la muerte de la deportista Marzano. Foto: composición LR.

Los registros muestran, además, comunicaciones con su entorno familiar. Cerca de las 5.00 a. m., advirtió por WhatsApp sobre la presencia de cámaras de seguridad a lo largo del trayecto desde el lugar del accidente hasta su vivienda. Su padre respondió que ya lo sabía y que estaban “pensando”. Por su parte, su madre, Marcela Chirinos, le escribió que debía reflexionar sobre cómo afrontar la situación en lugar de intentar encubrir hechos.

Las diligencias fiscales incluyen también mensajes intercambiados con Montenegro, quien le ofreció apoyo legal a través de su entorno familiar y señaló que su padre era abogado y que podía ponerlo en contacto con otros especialistas. Imágenes de seguridad incorporadas a la investigación registran que, alrededor de las 3.12 a. m., se reunió con su padre y otras personas en el parque Alfonso Ugarte y, minutos después, ingresó al domicilio de la familia Montenegro.

Posteriormente realizó diversas llamadas y, según registros de transporte, se habría dirigido a la Clínica San Felipe la mañana siguiente del atropello, cuyas pruebas no se han incluido al expediente de la investigación inicial. Todos estos elementos son evaluados por la Fiscalía como parte de la reconstrucción de las acciones adoptadas tras el atropello.

