Sociedad

Joven se somete a cirugía estética y termina en UCI, sin poder moverse, en Villa El Salvador: "Queremos justicia"

Familiares de la joven informan que la víctima presenta fiebre e hinchazón en las piernas tras la cirugía estética en Villa El Salvador. Actualmente, está internada en el Hospital Rebagliati.

Una joven de Villa El Salvador fue internada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con las piernas hinchadas, luego de someterse a una cirugía estética en un establecimiento del distrito.
Una joven de Villa El Salvador fue internada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con las piernas hinchadas, luego de someterse a una cirugía estética en un establecimiento del distrito.

Una joven de 21 años, identificada como Ángela Chuquizuta Osco, se sometió a una cirugía estética, específicamente a una lipotransferencia, en un local denominado Spa Krystel, ubicado en la Mz. O, lote 1, Max Ulhe, Villa El Salvador (VES). Al parecer, el establecimiento no contaba con los permisos ni con las condiciones sanitarias apropiadas. Según relató su hermana, Pamela Cárdenas, a La República, la familia se mostró sorprendida al enterarse de que la víctima se había sometido a esta intervención, ya que no le había comentado nada a nadie.

Dos días después, Ángela empezó a sentirse mal: se le hinchaban los pies y las piernas, tenía fiebre, y su pierna izquierda se tornaba roja y morada. Cuando le dijo a su hermana que no soportaba el dolor, la trasladaron de emergencia a un hospital. “No podía caminar; estaba completamente hinchada. Parecía que todo su cuerpo iba a estallar. Lloraba de dolor”, relató su hermana. Actualmente, permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Rebagliati.

Joven que se sometió a cirugía estética en VES acudió a local por recomendación de una conocida

La joven de Villa El Salvador, quien estudiaba Administración en Senati y estaba próxima a graduarse, acudió al establecimiento médico por recomendación de una conocida. Su hermana señala que la persona que realizó la intervención se llama Yarisse Saavedra Torres y que presentaron la denuncia en la Comisaría de Pachacámac.

“Va por su cuarta operación en la otra cadera. Su pierna presenta cicatrices. Queremos justicia”, indicó. En un principio, Ángela dudó en operarse, ya que no tenía un buen presentimiento por la fachada del lugar; sin embargo, Yarisse la convenció de someterse al procedimiento.

La hermana de Angela exige justicia tras la cirugía estética a la que fue sometida su familiar. Foto: Composición LR/ Silvana Quiñonez/ La República

La hermana de Angela exige justicia tras la cirugía estética a la que fue sometida su familiar. Foto: Composición LR/ Silvana Quiñonez/ La República

Acudieron a distintos hospitales para que la atendieran, pero ninguno quiso asumir su caso. Incluso, en uno de ellos les dijeron que, si deseaban que la atendieran, debían pagar entre S/50.000 y S/60.000. La hermana relata que, recientemente, la mujer que sometió a Ángela a la cirugía se comunicó con ella para decirle que quería “arreglar” la situación, pues aseguró que se haría responsable de lo ocurrido. “Ella ni siquiera es doctora; es cosmiatra”, expresó la hermana de la víctima.

Detectan necrosis a joven de Villa El Salvador que se sometió a cirugía estética

La víctima declaró a La República e indicó que, cuando llegó al hospital, le drenaron pus de las piernas. “Me detectaron necrosis”, expresó con dificultad en la voz. Relata que, al comunicarse con la cosmiatra, esta le respondió que los dolores se debían a los drenajes de la operación y que no podía atenderla en ese momento porque era domingo.

Sus familiares solicitan apoyo a las autoridades, ya que no cuentan con los recursos económicos necesarios para costear el tratamiento de Ángela. Tanto su madre como ella exigen justicia y piden que se investigue a fondo el caso.

Pronunciamiento del establecimiento

La República intentó contactarse con el establecimiento que sometió a una cirugía estética a Ángela Chuquizuta Osco; sin embargo, hasta el momento no recibimos respuesta ni un comunicado al respecto al incidente.

