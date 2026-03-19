HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨¡LO VAN A INTERPELAR! | Ministro ALDO PRIETO se presenta HOY ante el CONGRESO

Sociedad

Mujer pierde ambos senos tras operación de reducción mamaria: médico que la atendió no era cirujano plástico

A pesar de las alertas de complicaciones posoperatorias, el médico minimizó la situación y provocó que Yenifer agravara su estado, por lo que requirió una cirugía urgente para salvar su vida.

Yenifer Ballesteros Coromoto denunció negligencia médica de Hander Otero y su pareja, Graciela Rosario.
Yenifer Ballesteros Coromoto denunció negligencia médica de Hander Otero y su pareja, Graciela Rosario. | Foto: composición LR/ Día D

Una intervención de reducción mamaria con implantes, realizada el 16 de julio de 2025, terminó en una doble mastectomía para Yenifer Ballesteros Coromoto. La joven venezolana de 32 años perdió ambos senos a causa de una grave infección que puso en riesgo su vida. Según la denuncia, el procedimiento fue practicado por el doctor Hander Otero Merino y su pareja, Graciela Rosario Yepez Buleje, a quienes señala por presunta negligencia médica.

El primer signo de alerta surgió cuando la intervención, que debía durar cuatro horas, se extendió más de lo previsto. Sin embargo, la situación empeoró al tercer día del posoperatorio, cuando Yanet Pérez, madre de la paciente, percibió un fuerte olor a putrefacción proveniente del cuerpo de su hija. Al revisar la zona y retirar las vendas, encontró los pezones necrosados. Pese a comunicarle lo ocurrido al médico que la operó, este habría minimizado el problema e indicó que debían continuar con el proceso de curación, sin mostrar mayor preocupación.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Familia vive dentro de colegio de Ate desde hace 4 años: usan luz y servicios higiénicos del plantel educativo

lr.pe

“Las curaciones de Jenny no van a ser tres veces al día, van a ser una vez al día porque ya no hay tanto que hacer ahí. Simplemente hay que esperar que granule un poquito más y cerrar. Hasta ahí llega mi participación”, se le escucha decir en el audio difundido en el programa Día D.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Infección agravó su estado tras la cirugía

El 28 de julio, 12 días después de la cirugía estética, decidieron verificar nuevamente, por cuenta propia, el estado de las heridas. El panorama resultó alarmante: Yenifer había perdido puntos de sutura y el aspecto de sus mamas evidenciaba una infección. Fue entonces cuando le indicaron que debía ser hospitalizada durante 3 semanas.

PUEDES VER: Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

lr.pe

“Ellos decían que todo estaba bien. Que eso era normal. Yo ya había perdido puntos. Nunca me dijeron que estaba infectado (…). Mi mamá me lleva allá y me dejaron hospitalizada. Cada día me complicaba más. Yo casi no caminaba. Sentía dolor. Incluso, me hicieron varios exámenes y nunca me mostraron (los resultados). Le pedí a mi mamá que me saque (de la clínica) porque me estaban matando”, señaló la afectada.

Tras buscar una segunda opinión, el escenario fue aún más crítico: la joven no solo debía someterse a una extirpación urgente de ambas mamas, sino que además tenía heridas abiertas en ambos pechos, con daños severos del tejido, luego de que le retiraron los puntos de sutura durante el periodo en que estuvo internada.

Médico no era cirujano plástico

De acuerdo con el portal del Colegio Médico del Perú, Hander Otero Merino no registra la especialidad de cirugía plástica. En tanto, su pareja, Graciela Rosario Yepez Buleje, no figura como médica en dicho padrón.

“Fue fuerte ver que mi hija casi se me muere y ellos estén tan tranquilos”, mencionó la madre de Yenifer. Ahora, ambas buscan justicia para que el caso sea investigado y se determinen responsabilidades.

Colegio Médico del Perú, reducción de mamas, senos

Registros de Hander Otero Merino y su pareja Graciela Yepez, personal que atendió a Yenifer.

Notas relacionadas
Detienen a policía acusado de exigir actos sexuales y dinero a cambio de retirar denuncia por violencia

Detienen a policía acusado de exigir actos sexuales y dinero a cambio de retirar denuncia por violencia

LEER MÁS
Periodista que denunció agresión sexual por parte de su tío lleva dos años esperando justicia

Periodista que denunció agresión sexual por parte de su tío lleva dos años esperando justicia

LEER MÁS
“No queremos otro Saweto”: comunidad nativa Pano Arawak denuncia hostigamiento de empresa por disputa territorial en Ucayali

“No queremos otro Saweto”: comunidad nativa Pano Arawak denuncia hostigamiento de empresa por disputa territorial en Ucayali

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minsa confirma 3 fallecidos y 841 casos de contagios a nivel nacional por leptospirosis: "Una enfermedad cíclica"

Minsa confirma 3 fallecidos y 841 casos de contagios a nivel nacional por leptospirosis: "Una enfermedad cíclica"

LEER MÁS
Familia vive dentro de colegio de Ate desde hace 4 años: usan luz y servicios higiénicos del plantel educativo

Familia vive dentro de colegio de Ate desde hace 4 años: usan luz y servicios higiénicos del plantel educativo

LEER MÁS
Peruana lleva más de 14 años hospitalizada en EE.UU.: familia pide ayuda al MIMP y la Embajada para poder viajar a cuidarla

Peruana lleva más de 14 años hospitalizada en EE.UU.: familia pide ayuda al MIMP y la Embajada para poder viajar a cuidarla

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

José María Balcázar: 10 ministros son investigados por negociación incompatible, colusión, abuso de autoridad

Keiko Fujimori sobre el ministro de Energía y Minas: "Una persona que tiene este tipo de acusaciones no debe ejercer este cargo"

Previa del sorteo de la Copa Libertadores 2026 HOY por fase de grupos: ver gratis por internet

Sociedad

Alcalde de Arequipa aún no soluciona crisis del transporte público tras alza de pasajes a S/1,50

Arequipa: delincuentes roban S/50 mil y dejan amarrada a víctima

Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar: 10 ministros son investigados por negociación incompatible, colusión, abuso de autoridad

Keiko Fujimori sobre el ministro de Energía y Minas: "Una persona que tiene este tipo de acusaciones no debe ejercer este cargo"

Cuándo es el debate presidencial 2026: hora, canales y todo lo que debes saber

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025