Una intervención de reducción mamaria con implantes, realizada el 16 de julio de 2025, terminó en una doble mastectomía para Yenifer Ballesteros Coromoto. La joven venezolana de 32 años perdió ambos senos a causa de una grave infección que puso en riesgo su vida. Según la denuncia, el procedimiento fue practicado por el doctor Hander Otero Merino y su pareja, Graciela Rosario Yepez Buleje, a quienes señala por presunta negligencia médica.

El primer signo de alerta surgió cuando la intervención, que debía durar cuatro horas, se extendió más de lo previsto. Sin embargo, la situación empeoró al tercer día del posoperatorio, cuando Yanet Pérez, madre de la paciente, percibió un fuerte olor a putrefacción proveniente del cuerpo de su hija. Al revisar la zona y retirar las vendas, encontró los pezones necrosados. Pese a comunicarle lo ocurrido al médico que la operó, este habría minimizado el problema e indicó que debían continuar con el proceso de curación, sin mostrar mayor preocupación.

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“Las curaciones de Jenny no van a ser tres veces al día, van a ser una vez al día porque ya no hay tanto que hacer ahí. Simplemente hay que esperar que granule un poquito más y cerrar. Hasta ahí llega mi participación”, se le escucha decir en el audio difundido en el programa Día D.

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Infección agravó su estado tras la cirugía

El 28 de julio, 12 días después de la cirugía estética, decidieron verificar nuevamente, por cuenta propia, el estado de las heridas. El panorama resultó alarmante: Yenifer había perdido puntos de sutura y el aspecto de sus mamas evidenciaba una infección. Fue entonces cuando le indicaron que debía ser hospitalizada durante 3 semanas.

“Ellos decían que todo estaba bien. Que eso era normal. Yo ya había perdido puntos. Nunca me dijeron que estaba infectado (…). Mi mamá me lleva allá y me dejaron hospitalizada. Cada día me complicaba más. Yo casi no caminaba. Sentía dolor. Incluso, me hicieron varios exámenes y nunca me mostraron (los resultados). Le pedí a mi mamá que me saque (de la clínica) porque me estaban matando”, señaló la afectada.

Tras buscar una segunda opinión, el escenario fue aún más crítico: la joven no solo debía someterse a una extirpación urgente de ambas mamas, sino que además tenía heridas abiertas en ambos pechos, con daños severos del tejido, luego de que le retiraron los puntos de sutura durante el periodo en que estuvo internada.

Médico no era cirujano plástico

De acuerdo con el portal del Colegio Médico del Perú, Hander Otero Merino no registra la especialidad de cirugía plástica. En tanto, su pareja, Graciela Rosario Yepez Buleje, no figura como médica en dicho padrón.

“Fue fuerte ver que mi hija casi se me muere y ellos estén tan tranquilos”, mencionó la madre de Yenifer. Ahora, ambas buscan justicia para que el caso sea investigado y se determinen responsabilidades.