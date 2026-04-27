Fuerte explosión en vivienda desata pánico en Alto Trujillo: vecinos sospechan cobro de cupos

Un ataque con un artefacto explosivo perturbó la tranquilidad en Alto Trujillo la noche del domingo, generando pánico entre los vecinos de la zona. | composición LR

Un ataque con un artefacto explosivo perturbó la tranquilidad en Alto Trujillo la noche del domingo, generando pánico entre los vecinos de la zona. | composición LR

Un nuevo hecho de violencia sacudió la tranquilidad del distrito de Alto Trujillo la noche del último domingo, luego de que desconocidos arrojaran un artefacto explosivo contra una vivienda, lo que generó pánico entre los residentes del sector.

El ataque ocurrió alrededor de las 9.00 p. m. en el barrio 6, cuando el propietario del inmueble escuchó una fuerte detonación. Al salir, constató que la fachada de su vivienda había sufrido daños producto de la explosión.

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Ruido provocó temor en la zona

Vecinos de la zona, alarmados por el estruendo, salieron de sus casas y reportaron el hecho a las autoridades.

Hasta el lugar llegaron agentes de serenazgo y efectivos de la Policía Nacional, quienes acordonaron el área e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Investigan posible extorsión

De acuerdo con testimonios de moradores de la zona, el ataque estaría vinculado a un presunto caso de extorsión contra el dueño del inmueble, una modalidad delictiva que genera preocupación en distintas zonas del norte del país.

Los vecinos exigieron mayor presencia policial ante el temor de que se registren nuevos atentados en el sector.

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