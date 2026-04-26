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Sociedad

Cae red criminal que extorsionaba a transportistas: operaba desde un penal en el norte de Lima

Intervenciones simultáneas de la PNP en el Norte Chico y en un centro penitenciario permitieron la detención de nueve implicados de Los Ángeles Verdes.

La desarticulación de la organización criminal Los Ángeles Verdes revela redes de extorsión en el norte de Lima, con operativos que identifican amenazas y cobros ilegales.
La desarticulación de la organización criminal Los Ángeles Verdes revela redes de extorsión en el norte de Lima, con operativos que identifican amenazas y cobros ilegales. | Andina
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La desarticulación de la organización criminal Los Ángeles Verdes vuelve a poner en evidencia el alcance de las redes de extorsión que operan en corredores estratégicos del norte de Lima. Un operativo policial ejecutado en distintas localidades del Norte Chico, así como en un establecimiento penitenciario, reveló que estas estructuras logran sostener sus actividades ilícitas incluso desde prisión.

Las acciones, desarrolladas durante el fin de semana en zonas como Barranca y Casma, permitieron identificar un esquema delictivo basado en la intimidación, el cobro de cupos y el uso de armamento. Según las autoridades, la red mantenía fuerte presencia en rutas de transporte interprovincial, especialmente en el tramo Barranca–Huacho y en conexiones hacia Lima.

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El operativo, que se inició alrededor de las 2.00 a. m. y se extendió por más de siete horas, fue ejecutado por unidades especializadas en delitos de alta complejidad. Como resultado, al menos nueve personas fueron detenidas por su presunta vinculación con esta organización criminal.

Las diligencias incluyeron también el penal San Judas Tadeo de Carquín, en Huacho, donde —según la investigación fiscal— algunos de los cabecillas continuaban coordinando actividades delictivas. La intervención fue dirigida por un despacho especializado contra la criminalidad organizada de Huaura.

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Los Ángeles Verdes

De acuerdo con la Policía, Los Ángeles Verdes se originó en Paramonga y posteriormente trasladó su centro de operaciones a Barranca, desde donde extendió su influencia a otras localidades del Norte Chico.

Entre los principales investigados figuran Héctor Salazar Obregón, alias “Viejo”, y Antony Esquivel Vega, alias “Anthony”, sindicados como líderes de la organización. Ambos habrían dirigido las operaciones mediante amenazas y actos violentos.

El coronel PNP Wilfredo Wyngart Ferruzo, jefe operativo de la Divipol Barranca, señaló que “la organización extorsionaba a transportistas y comercios, utilizando explosivos y armamento para amedrentar a sus víctimas, principalmente conductores de rutas largas y cortas”.

Las investigaciones detallan que el grupo criminal imponía cobros ilegales en paraderos de transporte colectivo y a vehículos que cubrían rutas hacia Lima, generando ingresos constantes y consolidando su control territorial.

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Incautaciones y detenciones en operativo PNP

Durante el operativo, la Policía incautó S/8778,50 en efectivo, además de teléfonos celulares, tarjetas, una mototaxi, droga, armas de fuego, municiones y explosivos. También se hallaron documentos considerados clave para el avance de las investigaciones.

Entre los detenidos por mandato judicial se encuentran Héctor Salazar Obregón, Luis Alberto Becerra Díaz, Francisco Néstor Solís Brioso, Roberth Anthony Esquivel Vega, Carlos Raúl Vásquez Romero, Daniela Barrera Sifuentes, Maylin María Sequera Mendoza, Mercedes Laura Suárez Regalado y José Anthony Vásquez Romero.

Asimismo, Gonzalo André Palomino Vega fue intervenido en flagrancia por presunto tráfico ilícito de drogas.

Tras permanecer varias horas en dependencias policiales de Barranca, los detenidos fueron trasladados a Lima, donde continuarán las diligencias e interrogatorios bajo la conducción del Ministerio Público.

Los investigados enfrentan cargos por organización criminal, extorsión, sicariato, delitos contra el patrimonio y tráfico ilícito de drogas. La Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar la magnitud total de la red y sus posibles conexiones.

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