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Agresor de cosmiatra habría fugado a Argentina: revelan foto en bar mientras víctima está en UCI

Testigos lo ubican en Buenos Aires. Luis André Flores Julca es investigado por intento de feminicidio a su expareja, quien permanece en estado crítico.

Una fotografía en una cervecería de Buenos Aires muestra a Luis André Flores Julca, acusado de intento de asesinato, aparentemente huyendo de Perú. La imagen evidencia su relajada conducta mientras la víctima lucha por su vida en el hospital.
Una fotografía en una cervecería de Buenos Aires muestra a Luis André Flores Julca, acusado de intento de asesinato, aparentemente huyendo de Perú. La imagen evidencia su relajada conducta mientras la víctima lucha por su vida en el hospital. | Composición LR
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Una fotografía tomada en una cervecería de Buenos Aires refuerza la hipótesis de que Luis André Flores Julca, acusado de intentar asesinar a su expareja Yanet Urbano en el Cercado de Lima, logró huir del Perú y se encuentra en Argentina. La imagen lo muestra relajado, con una bebida en mano, mientras la víctima permanece hospitalizada con graves quemaduras.

De acuerdo con Latina Noticias, el presunto agresor fue visto en la zona del Abasto, en la capital argentina, donde incluso habría frecuentado años atrás por un negocio de tatuajes. Testigos aseguran que estuvo en el lugar entre jueves y viernes recientes, mostrándose nervioso y comentando que había discutido con su pareja.

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La fotografía, captada en un local de la avenida Juan de Garay, lo muestra sonriente y acompañado de otras personas, en una escena que contrasta con el estado de Yanet Urbano, quien presenta un diagnóstico de muerte cerebral tras el ataque con arma blanca.

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Mensajes y movimientos tras el ataque

La investigación también recoge mensajes atribuidos a Flores Julca en los que confirma su llegada a Argentina y busca adquirir un chip telefónico. “Ya estoy en Argentina, mano”, se lee en uno de los textos enviados poco después del ataque.

Pese a ello, el registro migratorio no reporta una salida formal del país. La Policía Nacional no descarta que haya utilizado rutas clandestinas o documentos ajenos para fugar. Además, se detectaron movimientos como la compra de pesos argentinos y la adquisición de un nuevo celular, presuntamente usando pertenencias de la víctima.

El director de Investigación Criminal de la PNP, general Manuel Lozada, indicó que se encuentran tras los pasos del sospechoso, en coordinación con Interpol y autoridades argentinas.

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Víctima en estado crítico y sin apoyo suficiente

Mientras tanto, Yanet Urbano, cosmiatra de 32 años, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica. Sus familiares denuncian falta de apoyo del Ministerio de la Mujer en el proceso legal y exigen acciones urgentes para capturar al agresor.

El caso ha generado indignación, no solo por la brutalidad del ataque, sino por la posibilidad de que el principal sospechoso haya logrado escapar y continúe en libertad en el extranjero.

Canal de ayuda

Si tú has sido o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

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