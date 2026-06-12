Policía es acusado de atropellar a madre y su hija en Nuevo Chimbote | Composición LR / Latina

Policía es acusado de atropellar a madre y su hija en Nuevo Chimbote | Composición LR / Latina

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Un nuevo accidente de tránsito involucra a un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP). Un suboficial que manejaba su camioneta en presunto estado de ebriedad es acusado de atropellar a una madre y a su hija de 6 años cuando se desplazaban a bordo de una moto scooter en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, región Áncash.

La menor tuvo que ser internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital local, donde lucha por su vida. En tanto, familiares de las agraviadas exigen que el agente, identificado como Fernando Zegarra Mejía, sea enviado a prisión preventiva mientras se determina su responsabilidad en el caso.

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Policía atropella a madre y su hija

En imágenes difundidas por Latina Noticias, se aprecia que la camioneta del uniformado arrastra por más de una cuadra el vehículo en el que circulaban las mujeres, luego de impactarlo violentamente. Según familiares, el conductor intentó darse a la fuga tras el incidente.

Asimismo, la tía de la menor afectada, Alexandra Llarro, indicó al medio que el suboficial dio positivo en una segunda prueba que se le practicó para determinar si había consumido alcohol previo al incidente. “Él arrojó su dosaje etílico 0.53 (gramos de alcohol por litro de sangre). En primera instancia, no sabemos el por qué salió negativo”, señaló.

Exigen prisión preventiva

La PNP informó que el suboficial Fernando Zegarra permanece detenido mientras avanzan las investigaciones penales y administrativas para determinar responsabilidades. Sin embargo, familiares de las agraviadas llegaron hasta la comisaría Villa María para exigir que el agente sea enviado a prisión preventiva por la gravedad del hecho y para garantizar que reciba una sanción justa.

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