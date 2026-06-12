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Roberto Sánchez pide colaboración para pagar pedidos de nulidad: "Tenemos plazo hasta mañana"

Alertó el posible rechazo de los pedidos de nulidad que ha presentado Juntos por el Perú contra votos a favor de Fuerza Popular.

Roberto Sánchez pido colaboración para pagar pedidos de nulidad: "Tenemos plazo hasta mañana"
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Roberto Sánchez advirtió sobre el posible rechazo de los pedidos de nulidad que ha presentado Juntos por el Perú por la falta de pago de tasas electorales.

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