Roberto Sánchez pide colaboración para pagar pedidos de nulidad: "Tenemos plazo hasta mañana"
Alertó el posible rechazo de los pedidos de nulidad que ha presentado Juntos por el Perú contra votos a favor de Fuerza Popular.
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Roberto Sánchez pido colaboración para pagar pedidos de nulidad: "Tenemos plazo hasta mañana"
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Roberto Sánchez advirtió sobre el posible rechazo de los pedidos de nulidad que ha presentado Juntos por el Perú por la falta de pago de tasas electorales.