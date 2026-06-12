Querida chica reality peruana es operada de emergencia a pocas semanas de la muerte de su madre

La influencer también ocupó las portadas de los diarios tras sostener un breve romance con el futbolista Sergio Peña. Foto: Composición LR/Instagram.

La influencer también ocupó las portadas de los diarios tras sostener un breve romance con el futbolista Sergio Peña. Foto: Composición LR/Instagram.

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Momentos de miedo y angustia vivió la chica reality Tepha Loza, de 34 años, quien atravesó un delicado problema de salud que la llevó a ser sometida a una operación de emergencia tras ser diagnosticada con apendicitis.

La exintegrante de ‘Esto es guerra’ y hermana de Melissa Loza contó mediante un video en sus redes sociales que todo comenzó semanas atrás, cuando se realizó una cirugía por un problema médico. No obstante, luego de recibir el alta, empezó a experimentar intensos dolores y molestias que la obligaron a acudir nuevamente a un centro de salud para ser evaluada.

Tepha Loza fue operada semanas después de anunciar la muerte de su madre

Tras acudir a una clínica por fuertes molestias, Tepha Loza recibió un diagnóstico inesperado: apendicitis. Debido a la gravedad del cuadro, los médicos determinaron que debía ser intervenida quirúrgicamente de inmediato, por lo que fue trasladada al quirófano.

La modelo contó que la noticia la tomó por sorpresa y que afrontó la situación con nerviosismo e incertidumbre. “La verdad estaba nerviosa y tenía muchas dudas, pero los doctores y el personal me explicaron todo con calma en cada momento”, escribió la chica reality.

Este difícil episodio llega en una etapa especialmente sensible para Loza. En marzo pasado comunicó el fallecimiento de su madre, quien enfrentó una dura batalla contra el cáncer durante mucho tiempo. La pérdida significó un duro golpe emocional para la exintegrante de ‘Esto es guerra’, con quien mantenía una relación muy cercana.

¿Cómo se encuentra Tepha Loza tras ser operada de emergencia?

Actualmente, Tepha Loza se encuentra bien de salud y se recupera rápidamente tras su operación de apéndice en una clínica. Desde sus redes sociales, trató de mantener informados a sus seguidores sobre su estado.

“Hoy me siento mejor y agradezco por haber estado en el lugar correcto y con profesionales”, escribió la modelo, y recibió mensajes de apoyo de los cibernautas.