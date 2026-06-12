HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Así sería un Gobierno de Keiko Fujimori | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Querida chica reality peruana es operada de emergencia a pocas semanas de la muerte de su madre

Modelo de 34 años, exintegrante de ‘Esto es guerra’, vivió momentos de angustia tras revelar su diagnóstico en redes sociales.

La influencer también ocupó las portadas de los diarios tras sostener un breve romance con el futbolista Sergio Peña. Foto: Composición LR/Instagram.
La influencer también ocupó las portadas de los diarios tras sostener un breve romance con el futbolista Sergio Peña. Foto: Composición LR/Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Momentos de miedo y angustia vivió la chica reality Tepha Loza, de 34 años, quien atravesó un delicado problema de salud que la llevó a ser sometida a una operación de emergencia tras ser diagnosticada con apendicitis.

La exintegrante de ‘Esto es guerra’ y hermana de Melissa Loza contó mediante un video en sus redes sociales que todo comenzó semanas atrás, cuando se realizó una cirugía por un problema médico. No obstante, luego de recibir el alta, empezó a experimentar intensos dolores y molestias que la obligaron a acudir nuevamente a un centro de salud para ser evaluada.

PUEDES VER: Tepha Loza reaparece tras la muerte de su madre y rompe en llanto al recordarla: “Solo tengo ganas de llorar”

lr.pe

Tepha Loza fue operada semanas después de anunciar la muerte de su madre

Tras acudir a una clínica por fuertes molestias, Tepha Loza recibió un diagnóstico inesperado: apendicitis. Debido a la gravedad del cuadro, los médicos determinaron que debía ser intervenida quirúrgicamente de inmediato, por lo que fue trasladada al quirófano.

La modelo contó que la noticia la tomó por sorpresa y que afrontó la situación con nerviosismo e incertidumbre. “La verdad estaba nerviosa y tenía muchas dudas, pero los doctores y el personal me explicaron todo con calma en cada momento”, escribió la chica reality.

Este difícil episodio llega en una etapa especialmente sensible para Loza. En marzo pasado comunicó el fallecimiento de su madre, quien enfrentó una dura batalla contra el cáncer durante mucho tiempo. La pérdida significó un duro golpe emocional para la exintegrante de ‘Esto es guerra’, con quien mantenía una relación muy cercana.

PUEDES VER: Tepha Loza comparte sensible mensaje tras la muerte de su madre por cáncer: "Que frágil es la vida"

lr.pe

¿Cómo se encuentra Tepha Loza tras ser operada de emergencia?

Actualmente, Tepha Loza se encuentra bien de salud y se recupera rápidamente tras su operación de apéndice en una clínica. Desde sus redes sociales, trató de mantener informados a sus seguidores sobre su estado.

“Hoy me siento mejor y agradezco por haber estado en el lugar correcto y con profesionales”, escribió la modelo, y recibió mensajes de apoyo de los cibernautas.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Tepha Loza reaparece tras la muerte de su madre y rompe en llanto al recordarla: “Solo tengo ganas de llorar”

Tepha Loza reaparece tras la muerte de su madre y rompe en llanto al recordarla: “Solo tengo ganas de llorar”

LEER MÁS
Tepha Loza comparte sensible mensaje tras la muerte de su madre por cáncer: "Que frágil es la vida"

Tepha Loza comparte sensible mensaje tras la muerte de su madre por cáncer: "Que frágil es la vida"

LEER MÁS
Melissa Loza conmueve al revelar la muerte de su madre tras dura batalla contra el cáncer: "Luchó hasta el final"

Melissa Loza conmueve al revelar la muerte de su madre tras dura batalla contra el cáncer: "Luchó hasta el final"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melcochita estalla contra Monserrat por exigir prueba de ADN ante posible embarazo de su novia de 22 años: “¿A ella qué le importa?”

Melcochita estalla contra Monserrat por exigir prueba de ADN ante posible embarazo de su novia de 22 años: “¿A ella qué le importa?”

LEER MÁS
Viralizan video donde Keiko Fujimori no reconoce a su padre como un dictador y enfurece con Jaime Bayly: "¡No lo voy a aceptar!"

Viralizan video donde Keiko Fujimori no reconoce a su padre como un dictador y enfurece con Jaime Bayly: "¡No lo voy a aceptar!"

LEER MÁS
Monserrat exige prueba de ADN a Melcochita tras revelarse que sería padre a sus 90 años: “Le están viendo la cara”

Monserrat exige prueba de ADN a Melcochita tras revelarse que sería padre a sus 90 años: “Le están viendo la cara”

LEER MÁS
Monique Pardo lanza grave acusación contra Edson Dávila 'Giselo' sobre su caída en televisión: "Esas personas deberían estar presas"

Monique Pardo lanza grave acusación contra Edson Dávila 'Giselo' sobre su caída en televisión: "Esas personas deberían estar presas"

LEER MÁS
Mario Hart se luce en pantallas con Paloma Fiuza y aclara que su matrimonio con Korina Rivadeneira fue anulado: "Hace mucho tiempo"

Mario Hart se luce en pantallas con Paloma Fiuza y aclara que su matrimonio con Korina Rivadeneira fue anulado: "Hace mucho tiempo"

LEER MÁS
Hija de Melcochita enfurece y lo deja por los suelos tras enterarse que el cómico sería padre a sus 90 años: "Que se amarre bien los..."

Hija de Melcochita enfurece y lo deja por los suelos tras enterarse que el cómico sería padre a sus 90 años: "Que se amarre bien los..."

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025