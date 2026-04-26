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Sociedad

Ataque a balazos dentro de local deja 2 muertos y 10 heridos en Trujillo: sería por disputa entre bandas criminales

El atentado es atribuido a la organización criminal conocida como La Jauría y estaría vinculado a una disputa entre bandas delictivas. La Policía ya inició las investigaciones para dar con los responsables.

Delincuentes ingresaron a la fiesta, desataron balacera y luego huyeron en auto negro
Delincuentes ingresaron a la fiesta, desataron balacera y luego huyeron en auto negro | Composición LR / Difusión
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Un nuevo hecho sangriento genera conmoción en la ciudad de Trujillo. Un ataque armado al interior de un establecimiento dejó a dos personas fallecidas y 10 heridas, según confirmó la Policía Nacional del Perú (PNP).

El atentado se registró la noche del sábado 25 de abril durante una fiesta que se desarrollaba dentro del local, ubicado en el cruce de las avenidas 30 de mayo y César Vallejo, en el distrito de Florencia de Mora. Este caso estaría vinculado a una dispuesta entre bandas criminales.

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Siniestro fue captado por cámaras

En imágenes obtenidas desde los exteriores del lugar, se observa que pasadas las 11.00 p. m. un grupo de cuatro sujetos ingresó al espacio donde se desarrollaba el evento. A los pocos segundos, se escuchó una ráfaga de disparos provenientes desde el interior del establecimiento.

Ante ello, algunos asistentes lograron salir para ponerse a buen recaudo, mientras que los delincuentes permanecieron por un lapso adicional, hasta que finalmente se retiraron lanzando disparos al aire. Afuera los esperaba un auto negro que segundos antes se estacionó y con el que lograron huir a toda velocidad con rumbo desconocido.

Disputa entre criminales

Según información preliminar, el atentado habría sido cometido por miembros de la organización criminal conocida como La Jauría. Asimismo, las autoridades no descartaron que esté vinculado a una disputa entre bandas delictivas que operan en la zona.

El caso ya viene siendo investigado por la Policía que desplegó un operativo para dar con los responsables. Los registros de videovigilancia serán claves para lograr la identificación de los involucrados.

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