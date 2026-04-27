Incendio en vivienda frente al óvalo de la avenida Canta Callao en San Martín de Porres. | Foto: América TV

Incendio en vivienda frente al óvalo de la avenida Canta Callao en San Martín de Porres. | Foto: América TV

Un voraz incendio viene consumiendo una casa en la urbanización Los Manzanos, frente al óvalo de Canta Callao en San Martín de Porres. Según el reporte de la central de emergencia de los bomberos, son 5 las unidades que llegaron a la zona que se encuentra muy cerca de un grifo.

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