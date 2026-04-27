Fuerte incendio consume vivienda cerca de un grifo en San Martín de Porres y moviliza a 5 unidades de bomberos: vecinos ayudan a apagar el fuego
Según los reportes preliminares, una vela había sido el detonante que ha movilizado a múltiples unidades de emergencia en la zona del incendio.
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Un voraz incendio viene consumiendo una casa en la urbanización Los Manzanos, frente al óvalo de Canta Callao en San Martín de Porres. Según el reporte de la central de emergencia de los bomberos, son 5 las unidades que llegaron a la zona que se encuentra muy cerca de un grifo.
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