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Esterilizatón 2026: el primer evento que busca reunir fondos para esterilizar a más de 500 animales callejeros llega a Lima

La jornada, de ingreso libre, incluirá concursos, servicios veterinarios y otras actividades. El objetivo es transformar la vida de perros y gatos en situación de calle y abandono.

Familias podrán asistir con sus mascotas al Esterilizatón 2026
Familias podrán asistir con sus mascotas al Esterilizatón 2026 | Composición LR / Andina
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Por primera vez en su historia, Lima acogerá el Esterilizatón 2026, una iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para esterilizar a más de 500 perros y gatos en situación de calle y abandono. El ingreso será libre para todos los miembros de la familia, quienes podrán asistir con sus mascotas, siempre que sigan recomendaciones básicas de seguridad y bienestar animal.

Los asistentes podrán sumarse a esta causa llevando una donación voluntaria que permitirá seguir salvando vidas. Al ingresar, podrán disfrutar de diversas actividades programadas, como concursos, servicios veterinarios gratuitos y otras propuestas.

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¿Cuándo y dónde se realizará el Esterilizatón 2026?

El evento se desarrollará el domingo 3 de mayo desde las 10.00 a. m. hasta las 6.00 p. m. en el Parque de la Exposición, ubicado en el Cercado de Lima.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de diversas actividades pensadas para concientizar, educar y entretener, entre ellas charlas médicas, activaciones, concursos, ferias para mascotas y una variada zona gastronómica.

Asimismo, se ofrecerán servicios veterinarios gratuitos (hasta agotar existencias), incluidos la desparasitación, antipulgas, consultas y otras atenciones básicas para el cuidado de las mascotas.

Esterilizatón 2026 se realizará el domingo 3 de mayo

Esterilizatón 2026 se realizará el domingo 3 de mayo

El objetivo es recaudar fondos

Los organizadores del evento —la Fundación Rayito, con el apoyo de Emilima y la Municipalidad de Lima— destacaron que el domingo no se realizarán esterilizaciones, ya que el objetivo principal es recaudar fondos que permitan ejecutar futuras campañas de esterilización y contribuir al control responsable de la sobrepoblación animal.

Pensando en ello, la jornada contará con iniciativas solidarias como la Tombotalón y la Gran Rifa (a S/10 cada una), así como con espacios de venta pro fondos y múltiples sorpresas para los asistentes. 'Cada aporte cuenta y puede cambiar la vida de cientos de animales que hoy necesitan una oportunidad. ¡Te esperamos para ser parte del cambio!', señalaron desde la organización.

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