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Judicialidad

Corte de Lambayeque implementará la oralidad civil en Cutervo y San Ignacio desde junio

Los juzgados civiles y de paz letrado de Cutervo y San Ignacio se incorporarán al modelo de oralidad civil, que busca resolver procesos en menos tiempo y fortalecer una justicia más moderna y eficiente.

Este nuevo modelo de oralidad civil mejorará el acceso a una justicia más rápida y moderna. Fuente: difusión.
Este nuevo modelo de oralidad civil mejorará el acceso a una justicia más rápida y moderna. Fuente: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque viene ultimando los preparativos para la puesta en funcionamiento del IV tramo del Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral en las provincias de Cutervo y San Ignacio, cuya implementación será inaugurada el próximo 19 de junio.

Esta nueva etapa permitirá incorporar al modelo de oralidad civil al Juzgado Civil y Juzgado de Paz Letrado de Cutervo, así como al Juzgado Civil y Juzgado de Paz Letrado de San Ignacio, fortaleciendo el acceso a una justicia más célere, moderna y eficiente en dichas provincias.

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Como parte de las acciones previas a la inauguración, la Corte de Lambayeque viene ejecutando trabajos integrales de adecuación e infraestructura en la sede judicial de Cutervo, orientados a optimizar los ambientes destinados al funcionamiento del nuevo modelo procesal oral.

Entre las labores realizadas destacan el acondicionamiento de la nueva sala de audiencias, mantenimiento y pintado de ambientes internos y fachada institucional, mejoras, mantenimiento y adecuación de mobiliario para el funcionamiento de los espacios judiciales.

Asimismo, se vienen desarrollando acciones articuladas entre las áreas administrativas, logísticas e informáticas para la implementación tecnológica y operativa de los ambientes donde funcionará el modelo de oralidad civil.

Durante una entrevista sobre el avance de la implementación, el administrador del Módulo Corporativo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Walter Gustavo Muguerza Mego, destacó que la oralidad civil viene generando resultados alentadores en la resolución de procesos judiciales.

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“El cambio que se evidencia según los cuadros estadísticos es muy alentador, porque hay procesos que se pueden terminar en dos o tres meses, que antes se terminaban entre uno o dos años”, señaló, resaltando que este modelo permite brindar respuestas más rápidas y eficientes a la ciudadanía.

Asimismo, indicó que uno de los objetivos de la actual gestión, liderada por nuestro presidente el Dr. César Bravo Llaque, es extender progresivamente la oralidad civil hacia todas las subsedes judiciales del distrito judicial, destacando que Jaén ya forma parte del modelo y que ahora Cutervo y San Ignacio se incorporarán oficialmente al IV tramo.

Cabe señalar que la Corte Superior de Justicia de Lambayeque se convertirá en la primera Corte del país en alcanzar la implementación del cuarto tramo de la oralidad civil, fortaleciendo así los procesos de modernización judicial impulsados por el Poder Judicial.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa impulsando una justicia más rápida, transparente y cercana a la ciudadanía, promoviendo mejores condiciones para la atención de los procesos civiles en las distintas provincias del distrito judicial.

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