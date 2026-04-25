Bastian, el perro policía del aeropuerto Jorge Chávez, pasa al retiro tras 8 años de servicio: “Misión cumplida”

Perrito seguirá acompañando a su guía policial, pero ahora desde casa | Composición LR / Reporte Semanal Latina

Perrito seguirá acompañando a su guía policial, pero ahora desde casa | Composición LR / Reporte Semanal Latina

Su momento de descansar ha llegado. Bastian, un can que durante ocho años resguardó la vida de miles de pasajeros que transitaron por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, fue pasado al retiro al cumplir su tiempo límite de servicio en la Unidad de Detección de Explosivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En una ceremonia simbólica, el héroe canino que ahora camina lento y tiene una mirada llena de recuerdos, fue despedido por los efectivos y su guía, el suboficial PNP Ítalo Cáceres, quien aseguró que, en adelante, pasará a formar parte de su familia. “Le prometí que lo acompañaría hasta el último de sus días”, señaló.

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Nacido para servir

En diálogo con Reporte Semanal, Cáceres contó que adoptó a Bastian cuando tenía dos meses de nacido. Al interactuar con él, se dio cuenta de que era un perro muy curioso que parecía entender lo que le decía con solo mirarlo. Eso lo llevó a postularlo a la Policía canina cuando cumplió un año y dos meses.

Tras confirmarse que reunía las condiciones necesarias —olfato desarrollado, instinto de presa y perseverancia para no desistir rápido en sus misiones—, el can llevó durante cuatro meses un curso de detección de sustancias explosivas. Posteriormente, se sumó al equipo policial de élite del aeropuerto de Lima. Desde ese puesto, rastreó vuelos presidenciales y en 2018 llegó incluso a custodiar al papa Francisco en su llegada al Perú.

Can fue parte de la Policía del aeropuerto en Lima durante casi una década

Una nueva generación

Debido a su avanzada edad (9 años), Bastian ahora necesita descansar, siguiendo los pasos de su padre Burón, un pastor alemán traído desde Rusia, cuyo legado se recuerda hasta el día de hoy en la Policía canina. Su lugar será ocupado por Sherif y Aisha, dos perritos que también fueron entrenados para cumplir un rol similar.

El can en retiro seguirá bajo custodia de su guía Ítalo Cáceres, pero ahora solo desde casa. “A mi hijo solo le quiero decir muchas gracias por todo su amor incondicional, por toda su lealtad. Vamos a seguir estando juntos, solo es una breve despedida en el trabajo”, afirmó el oficial.

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