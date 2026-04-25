HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Bastian, el perro policía del aeropuerto Jorge Chávez, pasa al retiro tras 8 años de servicio: “Misión cumplida”

El can veló por la seguridad de miles de pasajeros detectando explosivos y rastreando vuelos presidenciales. Ahora, debido a su avanzada edad, volverá a la casa de su guía, quien lo adoptó cuando tenía apenas dos meses de nacido.

Perrito seguirá acompañando a su guía policial, pero ahora desde casa
Perrito seguirá acompañando a su guía policial, pero ahora desde casa | Composición LR / Reporte Semanal Latina
Compartir

Su momento de descansar ha llegado. Bastian, un can que durante ocho años resguardó la vida de miles de pasajeros que transitaron por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, fue pasado al retiro al cumplir su tiempo límite de servicio en la Unidad de Detección de Explosivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En una ceremonia simbólica, el héroe canino que ahora camina lento y tiene una mirada llena de recuerdos, fue despedido por los efectivos y su guía, el suboficial PNP Ítalo Cáceres, quien aseguró que, en adelante, pasará a formar parte de su familia. “Le prometí que lo acompañaría hasta el último de sus días”, señaló.

TE RECOMENDAMOS

¿VACANCIA CONTRA JOSÉ MARÍA BALCÁZAR? Y CANCILLER RENUNCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Perrito callejero enfermo conmueve al llegar solo a veterinaria de San Juan de Lurigancho para pedir ayuda

lr.pe

Nacido para servir

En diálogo con Reporte Semanal, Cáceres contó que adoptó a Bastian cuando tenía dos meses de nacido. Al interactuar con él, se dio cuenta de que era un perro muy curioso que parecía entender lo que le decía con solo mirarlo. Eso lo llevó a postularlo a la Policía canina cuando cumplió un año y dos meses.

Tras confirmarse que reunía las condiciones necesarias —olfato desarrollado, instinto de presa y perseverancia para no desistir rápido en sus misiones—, el can llevó durante cuatro meses un curso de detección de sustancias explosivas. Posteriormente, se sumó al equipo policial de élite del aeropuerto de Lima. Desde ese puesto, rastreó vuelos presidenciales y en 2018 llegó incluso a custodiar al papa Francisco en su llegada al Perú.

Can fue parte de la Policía del aeropuerto en Lima durante casi una década

Can fue parte de la Policía del aeropuerto en Lima durante casi una década

Una nueva generación

Debido a su avanzada edad (9 años), Bastian ahora necesita descansar, siguiendo los pasos de su padre Burón, un pastor alemán traído desde Rusia, cuyo legado se recuerda hasta el día de hoy en la Policía canina. Su lugar será ocupado por Sherif y Aisha, dos perritos que también fueron entrenados para cumplir un rol similar.

El can en retiro seguirá bajo custodia de su guía Ítalo Cáceres, pero ahora solo desde casa. “A mi hijo solo le quiero decir muchas gracias por todo su amor incondicional, por toda su lealtad. Vamos a seguir estando juntos, solo es una breve despedida en el trabajo”, afirmó el oficial.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Intervención de la Sunat en el Jorge Chávez: pasajera es detenida tras ingresar más de 100 celulares sin pagar impuestos

Intervención de la Sunat en el Jorge Chávez: pasajera es detenida tras ingresar más de 100 celulares sin pagar impuestos

LEER MÁS
Hombre es detenido en aeropuerto Jorge Chávez con droga valorizada en más de S/1.000.000 con destino a Londres

Hombre es detenido en aeropuerto Jorge Chávez con droga valorizada en más de S/1.000.000 con destino a Londres

LEER MÁS
Mexicana termina varada en el aeropuerto Jorge Chávez más de 30 días tras perder dos vuelos, mientras su padre está grave de salud

Mexicana termina varada en el aeropuerto Jorge Chávez más de 30 días tras perder dos vuelos, mientras su padre está grave de salud

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Más de 120 peruanos viajaron a Moscú por ofertas de trabajo de hasta US$ 50.000, pero terminaron en la guerra entre Rusia y Ucrania

Más de 120 peruanos viajaron a Moscú por ofertas de trabajo de hasta US$ 50.000, pero terminaron en la guerra entre Rusia y Ucrania

LEER MÁS
Feroz balacera en San Juan de Lurigancho: sicarios interceptan vehículo y asesinan a conductor

Feroz balacera en San Juan de Lurigancho: sicarios interceptan vehículo y asesinan a conductor

LEER MÁS
Perú alcanza mínimo histórico de fecundidad: mujeres postergan la maternidad y marcan un cambio en toda una generación

Perú alcanza mínimo histórico de fecundidad: mujeres postergan la maternidad y marcan un cambio en toda una generación

LEER MÁS
Madre denuncia que su bebé sufrió quemaduras en el Rebagliati y pide ayuda legal: “No tengo apoyo del hospital"

Madre denuncia que su bebé sufrió quemaduras en el Rebagliati y pide ayuda legal: “No tengo apoyo del hospital"

LEER MÁS
Lo detienen por robar US$5.000 de casa de cambio, pero escapa en plena diligencia policial tras pedir ir al baño

Lo detienen por robar US$5.000 de casa de cambio, pero escapa en plena diligencia policial tras pedir ir al baño

LEER MÁS
Escolares son atacados con arma de fuego al salir de colegio en Independencia: dos resultaron heridos

Escolares son atacados con arma de fuego al salir de colegio en Independencia: dos resultaron heridos

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025