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Ciencia

Un estudio confirma que hablarle a tu gato con voz infantil mejora su atención y fortalece el vínculo emocional

La investigación, publicada en Animal Cognition, demostró que los felinos distinguen el tono dirigido a ellos del usado entre adultos.

La investigación muestra que los felinos reaccionan más intensamente al tono emocional. Foto: Dreamstime
La investigación muestra que los felinos reaccionan más intensamente al tono emocional. Foto: Dreamstime

Hablarles a los gatos con un tono infantil, agudo y emocional mejora su atención y refuerza el vínculo con sus dueños, según un estudio publicado en la revista Animal Cognition. La investigación demuestra que este tipo de comunicación resulta más efectiva que el habla habitual entre adultos, ya que los felinos logran identificar cuándo el mensaje está dirigido específicamente a ellos.

El análisis, liderado por Charlotte de Mouzon junto a su equipo de la Universidad Paris Nanterre, evaluó el comportamiento de 16 gatos domésticos ante distintos tonos de voz. Los resultados muestran que los animales reaccionan con mayor intensidad al escuchar a sus propietarios usar una voz aguda, similar a la empleada con bebés, conocida como habla dirigida a animales.

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Veterinario explica por qué el tono infantil funciona con gatos

El veterinario conocido como Juanjo respalda estos hallazgos desde la práctica clínica. Según señala, este tipo de tono facilita que los felinos procesen mejor la información. “Es la voz más eficiente que podemos utilizar para comunicarnos con nuestro gato. Aunque parezca una voz ridícula, capta mejor el mensaje”, afirma.

El especialista señala que la voz aguda despierta más interés en las mascotas. Esto se traduce en una mayor implicación y una respuesta más clara ante estímulos o indicaciones. En contraste, una entonación neutra reduce la interacción, lo que dificulta la comunicación con mininos en el entorno doméstico.

Gatos distinguen la voz de sus dueños frente a desconocidos

El análisis también confirma que los gatos poseen una notable capacidad de reconocimiento vocal. Durante las pruebas, los animales escucharon grabaciones de sus dueños y de personas desconocidas. Diez de los 16 participantes mostraron un aumento significativo en su actividad al oír la voz familiar dirigida a ellos.

En cambio, la reacción disminuyó cuando la voz pertenecía a un extraño o si el dueño utilizaba una tonalidad convencional. Los investigadores observaron conductas como movimiento de orejas, desplazamientos por la habitación y cambios en la mirada, lo que evidencia una atención selectiva frente a estímulos conocidos.

La ciencia detrás del vínculo entre humanos y gatos

El trabajo científico detalla que los felinos no solo identifican voces, sino también matices emocionales. Cuando el dueño emplea una voz aguda, la respuesta conductual aumenta de forma clara. Sin embargo, este efecto no se replica si el mismo tono proviene de un desconocido.

Los autores concluyen que esta capacidad de reconocimiento vocal contribuye a fortalecer la relación afectiva entre humanos y gatos. Aunque el estudio se basa en una muestra limitada, ofrece evidencia relevante sobre cómo el lenguaje influye en la relación con las mascotas y en su comportamiento cotidiano.

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