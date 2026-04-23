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Lo cuidaban y lo perdieron: Indecopi sanciona a negocio de mascotas por extravío de perrito

La casa de hospedajes para mascotas deberá pagar una multa y compensar económicamente al dueño del animal tras comprobarse negligencia.

El Indecopi sancionó a un hospedaje para mascotas por extraviar a "Chicles", un perro en su custodia, durante un paseo grupal en febrero de 2025. El dueño denunció la negligencia.
El Indecopi sancionó a un hospedaje para mascotas por extraviar a "Chicles", un perro en su custodia, durante un paseo grupal en febrero de 2025. El dueño denunció la negligencia. | difusión

El Indecopi sancionó a un hospedaje para mascotas por incumplir su deber de cuidado al extraviar a un perro bajo su custodia, durante un paseo grupal. El caso ocurrió en febrero de 2025 y fue denunciado por el propietario del animal.

Según la Resolución Final N.º 0279-2026/PS3, el perro, llamado Chicles, se perdió un día antes de culminar el servicio contratado, que tenía una duración de siete días. El dueño había pagado S/320 por el hospedaje y ya había recurrido anteriormente al establecimiento, por lo que este conocía que la mascota era nerviosa y poco sociable.

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Animal se perdió en paseo

Pese a ello, el negocio incluyó al animal en un paseo grupal sin adoptar medidas de seguridad adicionales. Para la autoridad, esta decisión evidenció una falta de diligencia, ya que el proveedor contaba con información suficiente para prever el riesgo.

El Indecopi concluyó que el extravío no fue un hecho fortuito, sino consecuencia de una actuación negligente. Además, precisó que, si bien el establecimiento realizó acciones posteriores para ubicar al perro, estas no eximen la responsabilidad por el incumplimiento inicial.

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Multa y pago

Como sanción, se impuso una multa de 1,55 UIT al responsable del negocio. Asimismo, se ordenó el pago de S/401,42 al denunciante, monto que incluye la devolución proporcional del servicio no brindado y los gastos asumidos tras la pérdida, como atención veterinaria, baño y difusión para la búsqueda.

La entidad también dispuso el pago de S/36 por costas del procedimiento y advirtió que el incumplimiento de estas medidas podría generar sanciones adicionales. Las partes pueden apelar dentro del plazo establecido; de lo contrario, la resolución quedará firme.

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