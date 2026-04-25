El índice de fecundidad disminuye debido a los cambios en las prioridades de las mujeres peruanas. | Composición LR | Difusión

El índice de fecundidad disminuye debido a los cambios en las prioridades de las mujeres peruanas. | Composición LR | Difusión

“Este es un cambio que debemos aceptar”, señala Jenny Zavaleta, decana del Colegio de Obstetras. Se refiere a la baja en la tasa de fecundidad en Perú y América Latina, la cual no debe interpretarse como un problema, sino como una transformación en las prioridades actuales de la sociedad. En concreto, nuestro país pasó de un promedio de 4,6 hijos por mujer en 1986 a 1,8 en 2024, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En este contexto, Zavaleta advierte que esta tasa podría seguir bajando, ya que hoy en día existe un mayor acceso a la educación y a los métodos de planificación familiar.

Estos cambios clave han propiciado que la maternidad ya no sea una prioridad para las mujeres, quienes ahora tienen otros objetivos y, como resultado, retrasan la decisión de ser madres. “Hoy, un mayor porcentaje de mujeres accede a la educación. Además, contamos con mejores opciones de planificación familiar”, explica Zavaleta en una entrevista con La República. Sin embargo, a pesar de la disminución de la fecundidad, siguen existiendo casos de violencia contra las madres gestantes. Solo en lo que va de 2026, el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Warmi Ñan), adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha atendido 1.058 casos de agresión, de los cuales el 30,8% (326) corresponde a menores de 17 años.

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Cambios en la autonomía y educación de la mujer

El Observatorio Demográfico de América Latina y el Caribe indica que, en los últimos 30 años, la fecundidad ha caído a niveles históricamente bajos en toda la región, siendo Perú uno de los países con mayor descenso. Aunque las cifras del INEI varían ligeramente, la tendencia sigue siendo la misma: 3,91 hijos por mujer en 1990, 2,42 en 2010 y 1,96 en 2024.

Este descenso en la fecundidad se ha interpretado tradicionalmente como consecuencia de los procesos de industrialización, urbanización y crecimiento económico. Además, la implementación de políticas públicas de salud, los avances médicos y un mayor acceso a estos servicios han contribuido a la reducción de la mortalidad, lo que también ha influido en la disminución de la fecundidad.

Promedio de hijos se redujo hasta 1,96 en 2024.

Esta evolución se refleja en la realidad cotidiana, donde las mujeres hoy disfrutan de una mayor autonomía y educación en comparación con décadas pasadas. “El porcentaje de mujeres analfabetas ha disminuido. A mayor nivel educativo, menor número de hijos. Las jóvenes están optando por continuar sus estudios e involucrarse en el ámbito laboral, lo que lleva a retrasar la maternidad”, afirma Zavaleta. En este contexto, la educación ha modificado las expectativas de las mujeres sobre sus prioridades a futuro.

Tasa global de fecundidad registró una reducción desde 1986.

De la misma manera, Zavaleta subraya que las mujeres ahora tienen más acceso a información sobre sexualidad y reproducción, lo que facilita la adopción de métodos anticonceptivos adecuados para la planificación familiar. Además, factores como las responsabilidades en el hogar y el aumento del costo de vida desmotivan a las mujeres a tener más hijos. “Aunque trabajan fuera de casa, muchas siguen siendo responsables del hogar. Es un trabajo doble: generar ingresos en la calle y hacerse cargo de las labores domésticas. Esto reduce su iniciativa de tener más hijos”, explica Zavaleta, quien resalta que las mujeres están plenamente integradas a la economía familiar.

Contraste entre áreas urbanas y rurales

El descenso en la fecundidad también ha sido notablemente distinto entre las áreas urbanas y rurales. En 1986, las mujeres en las zonas rurales tenían 3,2 hijos más que en las ciudades. Esta brecha se redujo a 2,1 hijos en el año 2000, cuando la Tasa Global de Fecundidad (TGF) en las áreas rurales fue de 4,3 hijos frente a 2,2 en las urbanas. Para 2024, la fecundidad en las zonas rurales es de 2,9 hijos, casi el doble que en las zonas urbanas, donde la TGF es de 1,5 hijos.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar de 2024, la TGF varía significativamente entre los departamentos. Loreto y Amazonas tienen una fecundidad más alta (2,9 en ambos), mientras que Lima Metropolitana (1,2) y la Provincia Constitucional del Callao (1,4) presentan las tasas más bajas del país.

“Antes, las mujeres en las zonas rurales agrícolas se quedaban allí, pero ahora, al igual que los hombres, muchas mujeres migran a la capital en busca de mejores oportunidades. Ya no es prioritario ser madre y ama de casa. Por ello, las mujeres ya no están únicamente para tener hijos”, comenta Zavaleta.

Factores médicos que afectan la fecundidad

Zavaleta, quien trabaja en el Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, señala que, anteriormente, atendía a muchas pacientes con varios embarazos previos. Hoy, es raro ver a una mujer embarazada de más de un hijo. “Solía recibir pacientes con cinco o incluso ocho embarazos. Ahora, es muy poco común ver a alguien con tres”, afirma.

En ese sentido, la especialista también indicó que ha evidenciado que ahora los jóvenes presentan otros problemas que dificultan tener hijos. En el caso de las mujeres, Zavaleta hace referencia al aumento en los trastornos ovulatorios, el cual podría verse influenciado por el sobrepeso, la mala alimentación o la falta de estilo de vida saludable.

Con respecto a los hombres, el Dr. Jorge Stucchi Heredia, urólogo de la Clínica Ricardo Palma, sostiene que entre los factores médicos que influyen en la reducción de la tasa de fecundidad figura la oligospermia, una alteración seminal definida por una baja concentración de espermatozoides. A este trastorno se le asocian infecciones de transmisión sexual como la gonorrea o la clamidia; varicocele, referida a la insuficiencia venosa del plexo del testículo asociada al 60% de la infertilidad; alteraciones metabólicas como diabetes y obesidad mórbida; y lesiones testiculares. Asimismo, los hábitos sedentarios; consumo de alcohol, tabaco y drogas, y la mala alimentación condicionan la disminución de producción hormonal y espermatogénesis en el varón.

“Las causas son las planteadas; sin embargo, si tuviéramos que señalar alguna como prevalente, sería la relacionada con procesos infecciosos y hábitos nocivos junto con el sedentarismo. Además, hay un cambio cultural progresivo en relación a la paternidad que dilata la presentación de la misma en algunos escenarios por preferencias y búsqueda de desarrollo personal en hombres y mujeres”, explicó.

Asimismo, recientes estudios citados por el médico urólogo Stucchi refieren que la población peruana joven mostró hasta el 14,25% de probable infertilidad en hombres de 20 a 40 años. Bajo ese panorama, advirtió que existen otras complicaciones que podrían estar asociadas a la infertilidad; estas son alteraciones anatómicas testiculares, consumo de esteroides anabólicos que suprimen el eje hipotálamo, prostatitis en todas sus formas que puede comprometer el normal desarrollo de la vida sexual y procedimientos quirúrgicos urológicos, naturalmente desde la vasectomía.

Por ello, el especialista considera que la disminución de la fertilidad debería ser abordada como un problema de salud pública. “Es esencial que se comprenda y se difunda adecuadamente, para evitar que se convierta en algo común, como ha sucedido en varios países europeos. El futuro dependerá de una mayor difusión de hábitos saludables y un control preventivo adecuado”, concluye.

Brechas persisten: violencia en embarazo adolescente

Aunque la tasa de fecundidad ha disminuido, los embarazos adolescentes siguen siendo una preocupación. El INEI recopila datos sobre embarazos en jóvenes de 15 a 19 años, mientras que el programa Warmi Ñan registra casos de violencia en madres gestantes de 0 a 17 años. En 2024, se atendieron 1.055 casos, que aumentaron a 1.161 en 2025, y en 2026, ya se han reportado 326 incidentes.

Zavaleta considera urgente la implementación de políticas públicas para abordar esta situación. “En las salas de parto, hemos recibido a niñas de solo 11 años embarazadas. Muchas de ellas, como resultado de la violencia, terminan abortando debido a los procesos judiciales. Las estadísticas no reflejan adecuadamente esta realidad”, lamenta Zavaleta, destacando la invisibilidad de este sector vulnerable.

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