JNE descartó la convocatoria a elecciones complementarias por falta de tiempo

El Jurado Nacional de Elecciones, presidido por el juez supremo Roberto Burneo Bermejo, no logró llegar a un acuerdo para anular las elecciones generales del 12 de abril o convocar a una elección complementaria en Lima o en algunos distritos. Las mencionadas propuestas fueron planteadas por Burneo, como una solución para superar la supuesta alteración de la votación que en teoría se había producido por la instalación tardía de mesas de sufragio en Lima, el día de las elecciones.

Para tomar una decisión, Burneo convocó a todos los magistrados integrantes del JNE a un pleno extraordinario el miércoles, 22 de abril, que tras debatir durante varias horas no alcanzó ningún consenso. El pleno intentó ser retomado el jueves, 23 de abril, pero las opiniones siguen divididas. Según ha trascendido, una votación del pleno realizada la noche del 22 de abril concluyó con tres votos en contra de la nulidad o las elecciones complementarias y solo dos votos a favor.

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Junto a Burneo, integran el JNE los abogados Martha Maish Molina por la fiscalía, Gunther Gonzales Barrón por el Colegio de Abogados de Lima, Rubén Torres Cortez por las facultades de derecho de las universidades públicas, y Aaron Oyarce Yuzelli, de las facultades de derecho de las universidades privadas.

Informe técnico

Jefe interino de ONPE advirtió que la convocatoria a elecciones complementarias podía alterar el calendario electoral | Foto: Grecia Infante / URPI-LR

Desde días antes, más de uno de los integrantes del JNE le pidió a Burneo que convocara al jefe de la ONPE para que presente un informe sobre lo ocurrido el 12 de abril y la incidencia que habían tenido la demora en la instalación de mesas en la votación general.

Inicialmente, Burneo se opuso. El presidente del JNE tendría una desavenencia personal con Piero Corvetto. Por eso, la procuraduría del JNE ha estado en la vanguardia de las denuncias contra el renunciante jefe de ONPE.

De acuerdo con nuestras fuentes, la situación cambió con la renuncia de Corvetto. El presidente del JNE aceptó escuchar al jefe interino del organismo electoral, el gerente general Bernardo Pachas. El jefe interino de ONPE habría presentado dos informes. En el primero se descartó que la tardanza en la instalación de mesas haya generado una masiva ausencia de votantes. Sí hubo mayor ausencia en esas mesas, pero el número no fue significativo por lo que tampoco tenía incidencia en la votación.

El mayor perjuicio se había producido en las mesas en las que no llegó el material electoral, pero estas votaron el lunes y la ausencia fue, en promedio, similar a la vista el domingo, se habría demostrado mostrando las actas oficiales de la elección del 2026 y de años anteriores. Pero, lo que terminó por inclinar la balanza fue el tema del calendario electoral, que establece que la segunda vuelta de las elecciones debe realizarse el domingo 7 de junio próximo.

Esto dejaba, a partir del 22 de abril, un total de 45 días o seis semanas para organizar todo y cumplir con la segunda vuelta en la fecha antes indicada. Es decir, que debían convocarse elecciones en un plazo corto, en el mejor de los casos en los próximos 10 días.

Mayores problemas

Elecciones 2026: La tardanza en la instalación de mesas de sufragio no afectó el resultado de las elecciones

En estos 45 días tendría que obtenerse nuevo presupuesto que permitiera imprimir nuevas cédulas de votación y formularios de las actas, convocarse a los mismos o nuevos miembros de mesa, etc. Luego, tendría que realizarse el conteo de votos, las observaciones e impugnaciones en menos de dos semanas siguientes, para llegar al 7 de junio.

El otro obstáculo es que ONPE ya tiene una agenda prevista en mayo para las elecciones municipales y regionales. Realizar todo a la carrera podría generar nuevos incidentes y la presunta solución provocar un daño mayor a todo el proceso electoral.

El otro aspecto en el que no hubo acuerdo es la falta de una normatividad legal para anular las elecciones o convocar a una elección complementaria por lo que todo quedaba al criterio de conciencia.

Fuentes del Jurado Nacional de Elecciones señalaron que el presidente del organismo, Roberto Burneo podría insistir en que evaluar elecciones complementarias ante la presión de determinados grupos políticos. En las últimas horas, Fuerza Popular habría hecho llegar a los magistrados que se opone a elecciones complementarias y que los organismos electorales deben asegurar que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se realicen con todas las garantías de transparencia y pulcritud.