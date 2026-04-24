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Incendio consume almacén clandestino en el Cercado de Lima
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Sociedad

Incendio de código 3 en el Cercado de Lima consume almacén y genera intensa emergencia

El siniestro de grandes proporciones viene siendo atendido por las autoridades, según informó el Ministerio de Salud.

Un incendio de código 3 afecta un almacén en el jirón Miroquesada, Cercado de Lima. Varios equipos del Cuerpo General de Bomberos han llegado al lugar para atender la emergencia.
Un incendio de código 3 afecta un almacén en el jirón Miroquesada, Cercado de Lima. Varios equipos del Cuerpo General de Bomberos han llegado al lugar para atender la emergencia. | Composición LR
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Un incendio de gran magnitud, clasificado como código 3 por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, se registra la tarde de este viernes 24 de abril en un edificio de cinco pisos ubicado en el jirón Antonio Miroquesada 857, en el Cercado de Lima.

La emergencia mantiene en alerta a diversas instituciones, mientras equipos de rescate trabajan intensamente para controlar las llamas.

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MML se pronuncia

De acuerdo con información de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el inmueble se encuentra totalmente comprometido por el fuego.

Las autoridades presumen, de manera preliminar, que el lugar funcionaría como un almacén clandestino, lo que podría haber contribuido a la rápida propagación del incendio.

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Coordinan con Sedapal

Ante la gravedad de la situación, la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, por disposición del alcalde Renzo Reggiardo, coordina acciones con la empresa estatal SEDAPAL para garantizar el abastecimiento de agua en la zona. Esto incluye el incremento del caudal y la movilización de camiones cisterna desde distritos cercanos.

En paralelo, brigadas de fiscalización, seguridad ciudadana, movilidad urbana y personal de prevención han sido desplegados para evacuar a los vecinos de las viviendas colindantes y asegurar el perímetro afectado.

La comuna también informó que se vienen utilizando drones para apoyar las labores de monitoreo del incendio desde el aire.

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Minsa se pronuncia

Por su parte, el Ministerio de Salud del Perú informó que, a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), se movilizó una ambulancia para atender a posibles afectados. Otra unidad permanece en alerta, mientras que los establecimientos de salud cercanos han activado sus protocolos de respuesta.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado el número de heridos ni víctimas, y las causas del incendio continúan en investigación. Las autoridades no descartan que el uso irregular del inmueble esté vinculado al siniestro.

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