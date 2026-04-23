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Incidente durante pruebas de ensayo en Base Aérea Las Palmas: paracaídas no abrió por completo en Surco

El paracaidista logró abrir parte del paracaídas y aterrizó lejos del punto planificado, evitando daños. Las actividades continuaron sin más imprevistos.

El paracaidista se encuentra fuera de peligro tras caer varios metros de distancia desde el punto de aterrizaje
El paracaidista se encuentra fuera de peligro tras caer varios metros de distancia desde el punto de aterrizaje | Canal N

Previo al Festival Aéreo Lima 2026, se registró un incidente durante las pruebas de ensayo en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. De acuerdo con la información preliminar, uno de los paracaidistas presentó problemas cuando aterrizaba, pues su equipo no abrió el ala en el momento adecuado, según indicó Canal N.

Pese a esta situación, la experiencia y entrenamiento del miembro de la Fuerza Aérea le permitieron manejar la situación mientras descendía. Por ello, logró abrir parte del paracaídas para aterrizar lentamente a varios metros de distancia del punto planificado inicialmente.

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Paracaidista sufre fallas técnicas durante descenso

De acuerdo con el mencionado medio, el hecho se manejó oportunamente, mientras las autoridades en el lugar atendieron la situación. "Vamos a verificar el hecho. (El daño) Es material. Voy a verificar", sostuvo Marco Muñoz, director de Comunicaciones de la FAP.

Cabe precisar que en las maniobras participaron efectivos norteamericanos y peruanos, quienes se lanzaron desde 2.000 pies de altura. Tras lo sucedido, las actividades de ensayo continuaron sin ningún otro imprevisto con otro grupo de paracaidistas. El evento central se celebrará en Chorrillos durante el sábado 25 y domingo 26 de abril.

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