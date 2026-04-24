Simulador F-16 en Lima: así será la nueva flota aérea que llegará al Perú en 2029

La experiencia de ingresar a un simulador de un avión de combate F-16 no es algo cotidiano. En la Embajada de Estados Unidos en Perú, esta actividad permitió conocer de cerca la tecnología de una de las aeronaves más avanzadas del mundo y, al mismo tiempo, entender el alcance del acuerdo que impulsará la modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

En ese marco, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, destacó la relevancia del momento para ambas naciones. “Es un día excelente para la relación de Perú y Estados Unidos. Estamos viendo cómo trabajan los aviones F-16, los aviones más avanzados y poderosos en su clase. El Perú va a ser el país más protegido de la región, así que es un día muy importante para la relación bilateral”, afirmó.

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El acuerdo contempla la adquisición de 24 aeronaves F-16 Block 70, consideradas entre las más modernas de su tipo. Según detalló el diplomático, las primeras 12 unidades llegarán entre 2029 y 2030, mientras que el resto se incorporará posteriormente, como parte de un proceso progresivo.

Navarro explicó que, mientras se concreta la entrega, el país iniciará una etapa clave de preparación. “Desde ahora hasta el 2029-2030 es un momento de capacitación, donde vamos a estar estableciendo las naves donde se van a guardar los aviones, las pistas donde van a aterrizar, fortaleciéndolas, entrenando los pilotos, entrenando los mecánicos”, añadió.

Para el embajador, esta adquisición tiene un impacto estratégico. “Es una de las decisiones más importantes para la relación de Perú y Estados Unidos… (...) Ahora estamos hablando de la seguridad nacional del Perú con la adquisición de estos aviones”, sostuvo.

Desde el ámbito técnico, David Johnson, representante de desarrollo de negocios de Lockheed Martin y piloto, explicó las capacidades del modelo adquirido. “El F-16 Bloque 70 es el avión más moderno, más potente, más poderoso de toda la línea del F-16”, indicó.

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Agregó que esta aeronave forma parte de una familia con más de 4.600 unidades producidas y cerca de 2.800 aún en operación en el mundo. Entre sus principales características destacan sistemas como el radar AESA y el Auto-GCAS, diseñado para prevenir accidentes en situaciones críticas.

“El Auto-GCAS protege y previene accidentes cuando el piloto está haciendo maniobras de combate con alta G… El avión detecta cuando eso pasa y se recupera para prevenir un accidente”, explicó.

Johnson también confirmó que pilotos peruanos participarán en entrenamientos internacionales como parte del proceso de transición hacia esta nueva flota.

Contexto político reciente

La presentación de esta tecnología se produce en medio de un escenario político marcado por decisiones contradictorias en torno a la compra. En los últimos días, el Ejecutivo anunció inicialmente la suspensión del proceso, argumentando el carácter transitorio del gobierno. Sin embargo, horas después, se ratificó la adquisición, en medio de renuncias de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores.

Pese a ello, autoridades han señalado que el proceso continúa en marcha.

La compra de los F-16 representa la mayor inversión en defensa aérea en décadas y constituye un hito desde la última adquisición de aviones de combate nuevos realizada en 1984. El proyecto contempla una inversión aproximada de 3.500 millones de dólares.