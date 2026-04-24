HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio consume almacén clandestino en el Cercado de Lima
Incendio consume almacén clandestino en el Cercado de Lima     Incendio consume almacén clandestino en el Cercado de Lima     Incendio consume almacén clandestino en el Cercado de Lima     
Sociedad

Simulador F-16 en Lima: así será la nueva flota aérea que llegará al Perú en 2029

La Embajada de Estados Unidos en Lima realizó una demostración del simulador del F-16, en el marco del proceso de incorporación de estas aeronaves al Perú. La actividad se desarrolla en paralelo a la reciente controversia política por su compra, que pasó de una suspensión inicial a su posterior ratificación por el Ejecutivo. Durante la presentación, el embajador de Estados Unidos afirmó que “el Perú va a ser el país más protegido de la región”, mientras que David Johnson, representante de Lockheed Martin, destacó que el sistema del F-16 “previene accidentes” en situaciones de alta exigencia.

Aviones estadounidenses llegarán al país en 2039. Foto: Marco Cotrina / LR
Aviones estadounidenses llegarán al país en 2039. Foto: Marco Cotrina / LR
Compartir

La experiencia de ingresar a un simulador de un avión de combate F-16 no es algo cotidiano. En la Embajada de Estados Unidos en Perú, esta actividad permitió conocer de cerca la tecnología de una de las aeronaves más avanzadas del mundo y, al mismo tiempo, entender el alcance del acuerdo que impulsará la modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

En ese marco, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, destacó la relevancia del momento para ambas naciones. “Es un día excelente para la relación de Perú y Estados Unidos. Estamos viendo cómo trabajan los aviones F-16, los aviones más avanzados y poderosos en su clase. El Perú va a ser el país más protegido de la región, así que es un día muy importante para la relación bilateral”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS

¿VACANCIA CONTRA JOSÉ MARÍA BALCÁZAR? Y CANCILLER RENUNCIA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Seis candidatos presidenciales rechazan pedido al JNE para que se celebren elecciones complementarias

lr.pe

El acuerdo contempla la adquisición de 24 aeronaves F-16 Block 70, consideradas entre las más modernas de su tipo. Según detalló el diplomático, las primeras 12 unidades llegarán entre 2029 y 2030, mientras que el resto se incorporará posteriormente, como parte de un proceso progresivo.

Navarro explicó que, mientras se concreta la entrega, el país iniciará una etapa clave de preparación. “Desde ahora hasta el 2029-2030 es un momento de capacitación, donde vamos a estar estableciendo las naves donde se van a guardar los aviones, las pistas donde van a aterrizar, fortaleciéndolas, entrenando los pilotos, entrenando los mecánicos”, añadió.

PUEDES VER: Rafael López Aliaga alimenta su narrativa de fraude: asegura que denunciará a Piero Corvetto y Roberto Burneo

lr.pe

Para el embajador, esta adquisición tiene un impacto estratégico. “Es una de las decisiones más importantes para la relación de Perú y Estados Unidos… (...) Ahora estamos hablando de la seguridad nacional del Perú con la adquisición de estos aviones”, sostuvo.

Desde el ámbito técnico, David Johnson, representante de desarrollo de negocios de Lockheed Martin y piloto, explicó las capacidades del modelo adquirido. “El F-16 Bloque 70 es el avión más moderno, más potente, más poderoso de toda la línea del F-16”, indicó.

PUEDES VER: JNE da plazo a la ONPE para recuento de votos hasta el 7 de mayo

lr.pe

Agregó que esta aeronave forma parte de una familia con más de 4.600 unidades producidas y cerca de 2.800 aún en operación en el mundo. Entre sus principales características destacan sistemas como el radar AESA y el Auto-GCAS, diseñado para prevenir accidentes en situaciones críticas.

“El Auto-GCAS protege y previene accidentes cuando el piloto está haciendo maniobras de combate con alta G… El avión detecta cuando eso pasa y se recupera para prevenir un accidente”, explicó.

Johnson también confirmó que pilotos peruanos participarán en entrenamientos internacionales como parte del proceso de transición hacia esta nueva flota.

PUEDES VER: ONPE finalizó conteo al 95% y perfila a Roberto Sánchez para la segunda vuelta: quedan 4.600 actas observadas

lr.pe

Contexto político reciente

La presentación de esta tecnología se produce en medio de un escenario político marcado por decisiones contradictorias en torno a la compra. En los últimos días, el Ejecutivo anunció inicialmente la suspensión del proceso, argumentando el carácter transitorio del gobierno. Sin embargo, horas después, se ratificó la adquisición, en medio de renuncias de los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores.

Pese a ello, autoridades han señalado que el proceso continúa en marcha.

La compra de los F-16 representa la mayor inversión en defensa aérea en décadas y constituye un hito desde la última adquisición de aviones de combate nuevos realizada en 1984. El proyecto contempla una inversión aproximada de 3.500 millones de dólares.

Notas relacionadas
Ministros con pasado fujimorista: Defensa fue aportante de Fuerza Popular y canciller fue embajador en los años 90

Ministros con pasado fujimorista: Defensa fue aportante de Fuerza Popular y canciller fue embajador en los años 90

LEER MÁS
Amadeo Javier Flores Carcagno es el nuevo ministro de Defensa tras salida de Carlos Díaz por compra de aviones

Amadeo Javier Flores Carcagno es el nuevo ministro de Defensa tras salida de Carlos Díaz por compra de aviones

LEER MÁS
Balcázar reitera que no comprará los F-16, pero la FAP ya firmó el contrato

Balcázar reitera que no comprará los F-16, pero la FAP ya firmó el contrato

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Más de 120 peruanos viajaron a Moscú por ofertas de trabajo de hasta US$ 50.000, pero terminaron en la guerra entre Rusia y Ucrania

Más de 120 peruanos viajaron a Moscú por ofertas de trabajo de hasta US$ 50.000, pero terminaron en la guerra entre Rusia y Ucrania

LEER MÁS
Incendio de código 3 en el Cercado de Lima consume almacén de 5 pisos y genera intensa emergencia

Incendio de código 3 en el Cercado de Lima consume almacén de 5 pisos y genera intensa emergencia

LEER MÁS
Universidad San Marcos activa baños inclusivos desde este 22 de abril: ''Respeto a la diversidad''

Universidad San Marcos activa baños inclusivos desde este 22 de abril: ''Respeto a la diversidad''

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 22 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka del miércoles 22 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Perrito callejero enfermo conmueve al llegar solo a veterinaria de San Juan de Lurigancho para pedir ayuda

Perrito callejero enfermo conmueve al llegar solo a veterinaria de San Juan de Lurigancho para pedir ayuda

LEER MÁS
Peruana que fue tomada como rehén en tiroteo en la pirámide de Teotihuacán en México cuenta cómo logró escapar: “Entré en shock"

Peruana que fue tomada como rehén en tiroteo en la pirámide de Teotihuacán en México cuenta cómo logró escapar: “Entré en shock"

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025