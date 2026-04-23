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Política

López Aliaga se disculpa con Samuel Dyer tras acusarlo de financiar personeros a favor de Fuerza Popular

A través de una carta notarial, el candidato de Renovación Popular se disculpó por sus expresiones "en aras de resarcir cualquier perjuicio que pudiera haber afectado" el honor de Samuel Dyer.

Samuel Dyer había exigido a Rafael López Aliaga rectificarse en 48 horas por acusaciones de fraude electoral durante su marcha. Foto: Composición/LR
Samuel Dyer había exigido a Rafael López Aliaga rectificarse en 48 horas por acusaciones de fraude electoral durante su marcha. Foto: Composición/LR | Composición LR | Foto: composición LR

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, le pidió disculpas al empresario Samuel Dyer por haber mencionado durante su marcha de narrativa del fraude del pasado 19 de abril que destinó "millones de dólares" para financiar a los personeros de Fuerza Popular en las Elecciones 2026.

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A través de una carta notarial, López Aliaga expresó que, "en aras de resarcir cualquier perjuicio que pudiera haber afectado" el honor de Dyer, extiende sus disculpas correspondientes".

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"Al respecto, cumplo con precisar que las expresiones a las que usted hace referencia fueron formuladas en clave de interrogante y en el marco de un debate público sobre asuntos de relevancia política y de interés general, sin que ello suponga, por sí mismo, una afirmación categórica de hechos como los descritos en su comunicación", dijo el aspirante al sillón presidencial como parte de sus argumentos.

"Corresponde señalar que las referencias efectuadas en la intensidad de un discurso político tuvieron por objeto plantear cuestionamientos y preocupaciones propias del debate público en el contexto de los graves ilícitos que se han cometido en esta contienda electoral. En tal sentido, no corresponde atribuir a dichas expresiones una intención distinta a la que objetivamente tuvieron", acotó.

Carta notarial en la que López Aliaga le pide disculpas a Samuel Dyer

Carta notarial en la que López Aliaga le pide disculpas a Samuel Dyer

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