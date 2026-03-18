Unicef: Solo 20 de los 36 partidos abordan prevención de la criminalidad adolescente

Problemática. Cada vez son más los adolescentes, en situación de vulnerabilidad, son captados por el sicariato.

Problemática. Cada vez son más los adolescentes, en situación de vulnerabilidad, son captados por el sicariato.

A menos de un mes de las elecciones presidenciales el próximo 12 de abril, un reciente análisis del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) dio a conocer que solo 20 de las 36 agrupaciones políticas abordan la prevención de la criminalidad adolescente en sus planes de gobierno. Y de manera insuficiente, otras problemáticas como el embarazo adolescente; solo 7 planes de gobierno incluyen acciones de prevención.

De manera general, más del 80% de los partidos políticos plantean mejoras en los aprendizajes básicos, combatir la anemia y la desnutrición, mejoras en infraestructura y el acceso a agua segura.

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Al respecto, Laura Salamanca, representante de Unicef, remarcó que es importante que los partidos vean de una manera preventiva que los adolescentes y niños sean reclutados por pandillas y por grupos de crimen organizado.

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Remarcó que todo enfoque preventivo tiene múltiples ventajas porque evita que pasen situaciones de ese tipo y que termine habiendo una mayor inversión por parte del Estado.

“Siempre va a haber una mayor inversión por parte del Estado cuando ya hay el cometimiento de delito”.

Prisión. Antes de la Ley 32330, los adolescentes que cometían crímenes eran juzgados en el sistema penal juvenil. Pero con la ley, se les incluyó en penales con adultos.

Hay que recordar que hay múltiples factores que ocasionan la criminalidad adolescente, como la falta de recursos en la familia, la violencia.

“Que un niño o un adolescente comiencen a delinquir, ser sicario. Es decir, imagínate las condiciones familiares en las que vive. Entonces ahí hay todo un tema multifactorial que es importante atender, o sea, atender temas de pobreza”.

Solo dos planes de gobierno plantean más asignación presupuestal para reducir la violencia. Y esto es grave en un país donde hay violencia física, sexual, psicológica contra los niños, niñas y adolescentes, enfatizó este organismo internacional.

La experta indicó que se necesita una estrategia nacional que involucre a todos los sectores para la prevención de la violencia. Y esto porque hay que agregar mecanismos de protección social, de seguridad, de desarrollo local que aseguren que estos ambientes más cercanos a los adolescentes sean seguros.

Condenadas a la pobreza

“Porque si delegamos este problema en uno solo, si lo vemos desde el punto de vista solo punitivo o el Ministerio del Interior como responsable de la temática, se ve un pedacito del problema y no se ve toda la complejidad, entonces eso no va a funcionar”, señaló Salamanca a La República.

Y en cuanto al embarazo adolescente, hay dos realidades. En las cifras nacionales está en 8.9%; pero en las zonas rurales amazónicas es del 30%.

El problema del embarazo en las niñas es que se corta su educación, hay menos oportunidades de desarrollo y menos capacidad de generar ingresos, con los cuales se condena a la niña a vivir en la pobreza. Y luego este círculo se vuelve a repetir en dos años más.

Y pese a ello, son pocos los partidos políticos los que están abordando este problema en sus planes de gobierno.

Criminalidad adolescente

Erika Solis, investigadora en temas de violencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), refirió que los políticos y la sociedad en general ven a la criminalidad como algo externo, que son personas que un día decidieron ser malas, pero no se ve como un problema social y tampoco se ve como un problema que incluye determinados grupos en situación de vulnerabilidad, como son los niños y adolescentes que son reclutados por bandas criminales. “Entonces, se fragmenta la idea de abordarla”.

“Se dice, hay que encerrarlos y hay que sancionarlos. Pero no se ven las etapas previas de una persona, que puede haber ingresado en una trayectoria criminal. Y eso pasa mucho, por una deficiencia del Estado al brindarle oportunidades de elección más allá de la trayectoria criminal”.

En ese sentido, explicó que los políticos abordan la situación de los niños, niñas y adolescentes, como “una suerte de política social" como, por ejemplo, hacer más colegios, pero no como una prevención de la criminalidad. No hablan, por ejemplo, de los menores en situación de desprotección. Tampoco del trabajo infantil en las calles, que son los que generalmente son captados por bandas criminales.

Respecto a la ley N° 32330 que atribuye responsabilidad penal a los adolescentes de 16 y 17 años que cometen ciertos crímenes, Solis recordó que el Tribunal Constitucional la declaró inconstitucional, pero ya ha sido aplicada.

Es decir, que desde mediados hasta casi finales del año pasado, ya había la posibilidad de imputar, sancionar, procesar; incluso ya había adolescentes en cárceles, hasta que el TC tardíamente se pronunció y dijo que esto es “inconstitucional”.

Entonces se los ha involucrado con un entorno criminógeno más peligroso: las cárceles hacinadas del país con adultos con mayor récord delictivo. Antes de esta norma, los adolescentes eran procesados en un sistema penal juvenil especial e iban a centros juveniles donde el ámbito criminógeno es menor.

Solis remarcó que hay otras alternativas que sí están funcionando, como la justicia restaurativa, la cual consiste en que los jóvenes se involucren en las consecuencias de los actos que han tenido, que son sensibilizados. Entonces, se abre una oportunidad para la reinserción.

Y el Perú tiene la norma, pero no se aplica. Y esto porque hay falta de presupuesto, estereotipos de los propios operadores de justicia.

Embarazo adolescente

En tanto, Wendy Albán, vocera de Vota por la Niñez y coordinadora de Dimensión la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza lamentó que solo 16 partidos aborden el tema de la violencia.

Apuntó que tenemos hoy día más de 3.000 casos de violencia sexual que ocurren en las escuelas. Y más de 21.000 casos de violencia sexual que hoy son atendidos a través de los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer.

Y producto de la violencia, hay embarazos en niñas y en adolescentes. Embarazos forzados, no deseados, y que tampoco han sido priorizados dentro de los planes de gobierno.

“Solamente 10 planes de gobierno incluyen el tema de prevención del embarazo en adolescentes”.

Es más, una estrategia que es central y prioritaria para reducir el embarazo adolescente es la educación sexual integral, pero también está solo en 10 planes de gobierno.

Lamentablemente, el año pasado se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, que elimina la educación sexual integral. “Entonces, eso significa un retroceso para prevenir estos casos, tanto de violencia como de embarazo en niñas y adolescentes”.

Desde la campaña Vota por la Niñez se impulsa 8 ejes para que el próximo gobierno tome en cuenta, entre ellos: garantizar la inversión en la infancia.

Unicef manifestó su preocupación que apenas el 25% o menos de los planes de gobierno aborden el impacto que tiene la infancia y adolescencia problemas como salud mental (22%), discapacidad (11%), trabajo infantil (19%), vulnerabilidad frente a emergencias (19%), sobrepeso y obesidad (16%), contaminación por plomo (8%), asignación presupuestal para la prevención de la violencia (5%).

Se necesita tomar acciones frente a estas necesidades que aquejan a nuestra juventud.