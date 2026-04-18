Divorcios en aumento en el Perú: la cultura del descarte que vuelve a las relaciones algo desechable

Las cifras de divorcios en el Perú mantienen una tendencia ascendente desde el 2019 | Composición LR | La República

Las cifras de divorcios en el Perú mantienen una tendencia ascendente desde el 2019 | Composición LR | La República

La rapidez con la que las parejas optan por convivir o casarse en la actualidad representa un peligro para las relaciones duraderas. Por esta razón, lo que no nos agrada, lo que no funciona como esperábamos o lo que no resulta útil de inmediato, suelen ser factores decisivos para que alguien decida separarse sin importar las consecuencias que esto pueda acarrear para los terceros involucrados: los hijos. Los psicólogos especializados advierten que esta denominada cultura del descarte trata a los vínculos amorosos como productos desechables si no se cumplen las expectativas, y luego son reemplazados rápidamente.

Este problema se evidencia en la realidad a través de los datos proporcionados por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), que reveló que existe una tendencia creciente en las rupturas. Se registraron 10.136 divorcios en 2025, lo que representó un aumento del 13,48% en comparación con los 8.932 divorcios registrados en 2024. Además, en 2023 se contabilizaron 9.039 separaciones, mientras que 2022 fue el año con la mayor cantidad de descasamientos, con un total de 10.195.

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Por su parte, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) registró números diferentes, pero con la misma tendencia. Se registraron 17.294 divorcios a nivel nacional durante el periodo del 2024, cifra que aumentó en 756 (4,6%) respecto a 2023. Asimismo, hubo 19.251 rupturas en 2022; 14.833 en 2021; 5.682 en 2020 (Covid-19) y 16.485 en 2019.

Rapidez para iniciar relaciones

El médico psiquiatra Carlos Bromley explicó que, en la actualidad, las parejas ya no se conocen lo suficiente antes de formalizar, y que las responsabilidades se asumen rápidamente sin antes verificar si realmente son compatibles. “Las personas entran en un mundo caracterizado por encuentros ocasionales, mayormente enfocados en lo sexual, lo que tiene una gran influencia en la relación”, comentó.

Bromley señala que, en el pasado, las personas comenzaban un noviazgo sentimental tras pasar alrededor de dos años siendo amigos. Incluso, mencionó que, para comprometerse, era necesaria la participación y aprobación de las familias de ambas partes. Sin embargo, esto ha cambiado. “Una mujer puede quedar embarazada, lo que hace que los novios, en muy poco tiempo, terminen casándose”.

De manera similar, Kathia Olortegui, coordinadora de la carrera de Psicología en la Universidad Privada del Norte (UPN), mencionó que el aumento de divorcios no debe interpretarse como una crisis, sino como un reflejo de los cambios en las interacciones y dinámicas entre los cónyuges hoy en día. “La manera en que las personas entienden sus relaciones afectivas es completamente diferente a la forma en que las experimentaban antes”, señaló.

Bajo este contexto, Olortegui destacó que la falta de tolerancia ante el malestar dentro de los romances es una de las principales razones por las que dos personas deciden separarse. “Muchas parejas ya no están dispuestas a permanecer en vínculos donde existe desgaste emocional, falta de respeto, indiferencia o, en casos más complejos, violencia física o psicológica”, afirmó Olortegui.

Complicaciones y nuevas dinámicas dentro de un noviazgo

Debido a la rapidez con la que comenzó el romance, la pareja recién está comenzando a conocer profundamente su rutina dentro del matrimonio. Por ello, Bromley comenta que, en algunos casos, la falta de tiempo para compartir mutuamente provoca que los lazos afectivos estén marcados por la ausencia, lo que impide que se fortalezcan. “Una vez casados, no hay presencia suficiente que permita alimentar la relación. El cónyuge se despide temprano en la mañana, ya sea para estudiar o trabajar, y regresa a casa en la noche solo para dormir. No hay oportunidad de compartir la vida ni de tener un proyecto común”, detalló.

Incluso, dentro del matrimonio, empiezan a reflejarse los problemas que la pareja no abordó durante su noviazgo debido a la rapidez con la que tomaron decisiones. “Comienzan los conflictos económicos y las discrepancias con las familias de origen. Lo que debió haberse conocido antes del matrimonio, se descubre después”, agregó.

Por su parte, Olortegui señala que los factores socioculturales y la autonomía personal también influyen en el camino que puede tomar una relación. “En la actualidad, hay mayor independencia económica, especialmente en las mujeres. Esto facilita la toma de decisiones que antes se postergaban debido a la dependencia financiera del esposo o a la presión social de épocas anteriores”, explicó.

Además, la coordinadora señaló que también existe una deficiencia en las habilidades para la comunicación emocional, lo que puede provocar la acumulación de conflictos no resueltos en el noviazgo. “La invalidación emocional ocurre cuando, en una relación, no hay espacios para escuchar cómo nos sentimos frente a un problema, y se ignora lo que siente la otra persona, sumado a las dificultades para negociar entre ambos”, subrayó.

Cultura de descarte

El médico psiquiatra explicó que la influencia del avance tecnológico ha provocado que muchas parejas se inserten en la cultura del descarte, que se traduce en “tener lo último, reemplazando lo que ya no nos interesa”. Lo que ya no resulta útil ni nos atrae como antes puede ser reemplazado, ya sea por hombres o mujeres. “Las personas no solo se están divorciando, sino que rápidamente están formando nuevas relaciones”, indicó.

Para Olortegui, existe la posibilidad de que surjan expectativas idealizadas respecto al matrimonio, ya que algunas personas comienzan a convivir o a los pocos meses ya están planeando casarse, sin una preparación emocional previa para afrontar frustraciones o los cambios que conlleva consolidar un casamiento. “Este es un factor estrechamente relacionado con la inmadurez emocional para gestionar todo lo vinculado con el desarrollo o la convivencia dentro de una relación matrimonial”, sostuvo.

Esta situación se refleja en la realidad, donde, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el número de matrimonios ha mostrado una tendencia a la baja desde 2019, cuando se registraron 84.738 matrimonios; 44.593 en 2020 (debido a la pandemia), 75.592 en 2021, 85.542 en 2022, 66.804 en 2023 y 69.116 en 2024.

Por ello, ambos especialistas coinciden en que, aunque todo pueda comenzar de la mejor manera, es esencial que la pareja aprenda a convivir y superar sus diferencias. Sin embargo, debido a la falta de preparación emocional para afrontar las frustraciones o dificultades, las personas suelen terminar sus vínculos afectivos y luego iniciar uno nuevo rápidamente. Según los expertos, cuando alguien decide casarse o comprometerse, se espera que esté dispuesto a afrontar todos los cambios que eso implica.

Infidelidad: ¿impulso o decisión?

Los casos de infidelidad se han vuelto más comunes tanto en hombres como en mujeres. Según los especialistas, esta acción no debe entenderse únicamente como un acto corporal o sexual, sino también como emocional y cibernético. Por ello, Bromley explica que, cuando las personas no han trabajado en la comunicación mutua, es probable que hayan buscado esa conexión emocional con alguien en su entorno laboral, educativo o social. “Los conflictos y las infidelidades son provocados por la cultura del descarte, la ausencia constante, no conocerse profundamente y apresurarse a formar un noviazgo”, comentó.

Del mismo modo, ambos expertos coinciden en que la infidelidad es una decisión. “Puedo optar por ser fiel a pesar de las carencias en mi relación, pero también puedo decidir no serlo y buscar fuera lo que me falta en el interior”, explicó Bromley. Olortegui, por su parte, agregó que, cuando una persona busca en otro lo que no encuentra en su pareja, en términos de comprensión, apoyo o respaldo emocional, pero sin fortalecer lo que siente para afrontar los cambios, dinámicas y frustraciones, se crea un ambiente propenso a la infidelidad.

Finalmente, un divorcio no siempre debe considerarse como el fin, sino también como una oportunidad para reorganizarse de manera saludable cuando el vínculo es perjudicial. Por ello, Olortegui sostiene que no tiene ningún beneficio que dos personas permanezcan en una relación conflictiva, y mucho menos cuando hay un niño involucrado, ya que esto podría generar inestabilidad en su desarrollo.

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