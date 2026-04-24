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Sociedad

Peruana que fue tomada como rehén en tiroteo en la pirámide de Teotihuacán en México cuenta cómo logró escapar: “Entré en shock"

Ericka Sotomayor, una profesora peruana de danzas árabes, se encontraba grabando contenido para sus redes sociales cuando quedó entre el grupo de turistas retenidos por el atacante.

Joven peruana quedó retenida durante casi 45 minutos por el agresor en el complejo arqueológico Teotihuacán.
Joven peruana quedó retenida durante casi 45 minutos por el agresor en el complejo arqueológico Teotihuacán. | Foto: composición LR/Buenos días Perú
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Ericka Sotomayor, una joven peruana y profesora de danzas árabes, vivió momentos de terror durante su visita a la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México. El lunes 20 de abril, un hombre identificado como Julio César Jasso Ramírez (27) abrió fuego desde la cima de la Pirámide de la Luna, provocando la muerte de una turista canadiense y dejando a otras 13 personas heridas.

Durante el ataque, la maestra quedó entre los visitantes que fueron retenidos como rehenes por el agresor, lo que aumentó la tensión y el pánico en el complejo. Tras varios minutos de angustia, logró escapar en medio de la confusión y el caos generado por los disparos. Ahora, en una entrevista con el programa Buenos Días Perú, la joven relató lo ocurrido y cómo vivió el episodio.

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Joven peruana relata los momentos de pánico que vivió durante tiroteo en México

Según explicó la compatriota, minutos antes del tiroteo se encontraba grabando contenido para sus redes sociales desde lo alto de la pirámide. Tras escuchar los primeros disparos, intentó escapar, pero debido a que las escaleras del complejo son empinadas, quedó entre el grupo de personas que fueron tomadas como rehenes por el atacante.

Para evitar ser alcanzada por algún impacto de bala, detalló que se quedó tendida en el suelo. Durante alrededor de 45 minutos, indicó que fue testigo de cómo el atacante alistaba y recargaba su arma de fuego, mientras señalaba que habría preparado el ataque durante tres años.

“Yo me encontraba haciendo contenido para mis redes sociales. Se escucha dos tiroteos y yo volteo (para ver lo que está pasando) y caen dos personas (heridas). La gente comenzó a salir. La pirámide es super empinada y yo no he podido bajar. Lo único que hice (con los demás turistas) fue tirarnos al suelo. Hemos sido muchas personas que nos quedamos como rehenes. Tenía una bolsa llena de municiones”, indicó.

Aprovechando un momento de distracción del agresor, la joven logró alejarse del lugar junto a otros turistas y ponerse a salvo. Tras lo ocurrido, cuestionó las deficientes medidas de seguridad en el complejo arqueológico, en especial la falta de control y revisión de pertenencias durante el ingreso.

“Todo empezó a las 10:19 de la mañana, nosotros hemos podido escapar a las 12 (del medio día) aproximadamente. Hemos escapado, el tipo se distrajo y se fue para el fondo y el chico que estaba a mi costado nos dijo: ‘es el momento, es ahora’ y salimos corriendo. Entré en shock (…) Ese día no nos revisaron (las pertenencias)”, sentenció.

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