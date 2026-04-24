HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE
Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE     Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE     Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE     
Política

Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE

La diligencia se realizó en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades registradas durante las elecciones del 12 de abril, mientras Poder Judicial evalúa el pedido de detención preliminar contra el exjefe de la ONPE.

Autoridades realizaron el allanamiento en la vivienda de Piero Corvetto durante la investigación por las elecciones generales.
Autoridades realizaron el allanamiento en la vivienda de Piero Corvetto durante la investigación por las elecciones generales.

La Fiscalía y agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional ejecutaron este viernes un allanamiento en la vivienda del exjefe de la Oficina Nacional de abogados Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades registradas durante las elecciones generales del pasado 12 de abril en Lima Metropolitana.

Únete a nuestro canal de política y economía

La diligencia se llevó a cabo luego de que el Ministerio Público solicitara su detención preliminar como parte de las pesquisas relacionadas con los problemas logísticos que afectaron el desarrollo de los comicios y obligaron a reprogramar la jornada electoral en varios locales de votación de la capital.

TE RECOMENDAMOS

BALCÁZAR PODRÍA SER CENSURADO Y ELECCIONES CASI ANULADAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: JNE descartó la convocatoria a elecciones complementarias por falta de tiempo

lr.pe

Allanan vivienda de Piero Corvetto en el marco de investigación electoral

El fiscal anticorrupción Raúl Martínez fue el encargado de liderar la diligencia de allanamiento e incautación de equipos electrónicos y documentos en el domicilio del exfuncionario electoral. La intervención busca obtener información relevante para esclarecer los hechos vinculados a la organización del proceso electoral.

Durante el operativo, personal policial permaneció en el inmueble mientras se desarrollaban las diligencias fiscales correspondientes.

PUEDES VER: Fiscal ordena peritaje informático para todos los equipos usados por la ONPE el 12 de abril

lr.pe

En tanto, el abogado defensor de Corvetto, Ricardo Sánchez, llegó al lugar para participar en la diligencia, conforme al procedimiento legal, a la espera de poder ingresar al inmueble mientras continuaban las acciones de la Fiscalía.

Las razones detrás del pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto

El Ministerio Público oficializó el pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto el miércoles 22 de abril, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades detectadas durante las elecciones generales. La solicitud fue presentada ante el Poder Judicial y se encuentra pendiente de que el juez de turno programe la audiencia para evaluar el requerimiento fiscal.

Cabe recordar que Corvetto renunció al cargo de jefe de la ONPE el martes 21 de abril, en medio de los cuestionamientos por los problemas logísticos que retrasaron el desarrollo de los comicios en Lima Metropolitana. Entre los hechos observados se encuentra la suspensión de la jornada electoral en 13 locales de votación y el hallazgo de cajas con material electoral en una vía pública del distrito de Surquillo.

Notas relacionadas
"Topo" de Patricia Benavides trabaja en la Policía de Anticorrupción que investiga a Piero Corvetto y funcionarios de la ONPE

"Topo" de Patricia Benavides trabaja en la Policía de Anticorrupción que investiga a Piero Corvetto y funcionarios de la ONPE

LEER MÁS
Misión de la Unión Europea en Perú llama a continuar proceso electoral tras renuncia de Piero Corvetto

Misión de la Unión Europea en Perú llama a continuar proceso electoral tras renuncia de Piero Corvetto

LEER MÁS
Fiscalía solicita detención preliminar de Piero Corvetto y tres personas más involucradas en proceso electoral

Fiscalía solicita detención preliminar de Piero Corvetto y tres personas más involucradas en proceso electoral

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JNE descartó la convocatoria a elecciones complementarias por falta de tiempo

JNE descartó la convocatoria a elecciones complementarias por falta de tiempo

LEER MÁS
López Aliaga se disculpa con Samuel Dyer tras acusarlo de financiar personeros a favor de Fuerza Popular

López Aliaga se disculpa con Samuel Dyer tras acusarlo de financiar personeros a favor de Fuerza Popular

LEER MÁS
Contra la decisión de Balcázar, MEF pagó US$462 millones por los F-16

Contra la decisión de Balcázar, MEF pagó US$462 millones por los F-16

LEER MÁS
"Topo" de Patricia Benavides trabaja en la Policía de Anticorrupción que investiga a Piero Corvetto y funcionarios de la ONPE

"Topo" de Patricia Benavides trabaja en la Policía de Anticorrupción que investiga a Piero Corvetto y funcionarios de la ONPE

LEER MÁS
Seis candidatos presidenciales rechazan pedido al JNE para que se celebren elecciones complementarias

Seis candidatos presidenciales rechazan pedido al JNE para que se celebren elecciones complementarias

LEER MÁS
Fiscal ordena peritaje informático para todos los equipos usados por la ONPE el 12 de abril

Fiscal ordena peritaje informático para todos los equipos usados por la ONPE el 12 de abril

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025