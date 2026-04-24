Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE

Autoridades realizaron el allanamiento en la vivienda de Piero Corvetto durante la investigación por las elecciones generales.

Autoridades realizaron el allanamiento en la vivienda de Piero Corvetto durante la investigación por las elecciones generales.

La Fiscalía y agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional ejecutaron este viernes un allanamiento en la vivienda del exjefe de la Oficina Nacional de abogados Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades registradas durante las elecciones generales del pasado 12 de abril en Lima Metropolitana.

La diligencia se llevó a cabo luego de que el Ministerio Público solicitara su detención preliminar como parte de las pesquisas relacionadas con los problemas logísticos que afectaron el desarrollo de los comicios y obligaron a reprogramar la jornada electoral en varios locales de votación de la capital.

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Allanan vivienda de Piero Corvetto en el marco de investigación electoral

El fiscal anticorrupción Raúl Martínez fue el encargado de liderar la diligencia de allanamiento e incautación de equipos electrónicos y documentos en el domicilio del exfuncionario electoral. La intervención busca obtener información relevante para esclarecer los hechos vinculados a la organización del proceso electoral.

Durante el operativo, personal policial permaneció en el inmueble mientras se desarrollaban las diligencias fiscales correspondientes.

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En tanto, el abogado defensor de Corvetto, Ricardo Sánchez, llegó al lugar para participar en la diligencia, conforme al procedimiento legal, a la espera de poder ingresar al inmueble mientras continuaban las acciones de la Fiscalía.

Las razones detrás del pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto

El Ministerio Público oficializó el pedido de detención preliminar contra Piero Corvetto el miércoles 22 de abril, en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades detectadas durante las elecciones generales. La solicitud fue presentada ante el Poder Judicial y se encuentra pendiente de que el juez de turno programe la audiencia para evaluar el requerimiento fiscal.

Cabe recordar que Corvetto renunció al cargo de jefe de la ONPE el martes 21 de abril, en medio de los cuestionamientos por los problemas logísticos que retrasaron el desarrollo de los comicios en Lima Metropolitana. Entre los hechos observados se encuentra la suspensión de la jornada electoral en 13 locales de votación y el hallazgo de cajas con material electoral en una vía pública del distrito de Surquillo.