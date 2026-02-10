Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada | Composición LR | Foto: composición LR

Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada | Composición LR | Foto: composición LR

Los políticos demuestran que siempre se puede caer más bajo. Recientemente, se expuso públicamente a menores de edad víctimas de violencia sexual por parte de la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo. En las imágenes viralizadas se observa a una fila de niñas y adolescentes, a quienes se les negó el aborto terapéutico, por lo que llevan a sus bebés en los brazos.

Lo que inició como una denuncia por la vulneración de la privacidad ha destapado una red de irregularidades, desapariciones y negligencia estatal que apunta directamente al refugio 'La Casa del Padre', institución fundada por la parlamentaria y su esposo Guillermo Aguayo.

Cabe recordar que Jáuregui presentó en público a niñas embarazadas bajo la narrativa de la "defensa de las dos vidas" que es promovida por sectores ultraconservadores y anti derechos. La congresista no solo utilizó políticamente el trauma de las menores, sino que permitió la difusión de sus rostros, ya que los asistentes presentes en en el evento pudieron tomar libremente las fotografías que quisieran, cosa que hicieron y que luego postearon en redes sociales.

Ante la ola de críticas después de que este episodio se hiciera viral, su partido, Renovación Popular, emitió un comunicado que lejos de condenar el fondo del asunto, se limitó a ofrecer disculpas superficiales por la muestra de los rostros, sin cuestionar la existencia del albergue ni el trato que reciben las niñas y adolescentes víctimas.

"No compartimos ni avalamos lo ocurrido en un evento organizado por una congregación, donde se expuso de manera indebida a niñas provenientes de un albergue. Ese hecho no representa los valores ni la línea de nuestro partido", se lee en el escrito.

Es importante resaltar que hay antecedentes de declaraciones que atentan contra la niñez que dio el propio líder del partido. En 2021, Rafael López Aliaga dijo que una niña violada debía continuar el embarazo y propuso como alternativa alojarla durante nueve meses en un “hotel cinco estrellas”, con alimentación y cuidados, para luego decidir si se quedaba con el bebé o lo daba en adopción.

“A los 9 meses deben decidir si se quedan con su bebé o lo dan en adopción. En el Perú hay 200 mil familias que buscan adoptar”, afirmó en este entonces, al referirse al aborto en casos de violación sexual.

En una entrevista con RPP, Jáuregui intentó deslindar responsabilidades con argumentos que rozan el cinismo. Afirmó que las niñas "estaban vestidas" porque formaban parte de un coro; no obstante, la evidencia de las fotos la contradice, pues pese a tener los rostros de las niñas de forma difuminada, las presenta en un evento público.

"Hay una foto que se ha exhibido (...) las niñas estaban presentando un coro, ellas querían estar vestidas", sostuvo.

Además, la congresista utilizó la ya tan gastada narrativa de la persecución política, aseguró que ya no dirige el hogar y que las críticas provienen de sectores "caviares" a quienes no les agradan sus leyes.

Asimismo, en una rueda de prensa desde el Congreso de la República, la parlamentaria se lavó las manos una vez más y le dio la responsabilidad al Ministerio de la Mujer al asegurar que el ingreso de las menores al albergue no depende de su organización.

"Solo recibimos a las niñas que nos envía el Ministerio de la Mujer (...) fundé esta casa hace 9 años (...) no usaría a ningún ser humano para tener una aprobación. Mi trabajo muestra mis valores y mis principios. Yo creo que Perú es uno de los países que defienden la vida del ser humano desde la concepción, la vida y la familia. No existiría una familia sin una madre", refirió.

El refugio del peligro: desapariciones y una menor muerta

Según información del noticiero La Encerrona, el refugio cuenta con al menos cuatro alertas de menores desaparecidas. El caso más dramático es el de una joven de 16 años que huyó del lugar en enero de 2022. Ella había manifestado que no quería permanecer allí debido a que una profesora la trataba mal e incluso solicitó un traslado que la burocracia estatal retrasó.

Tras su escape, la joven fue hallada sin vida en mayo de 2023, asesinada tras haber buscado sustento al trabajar en una zona de bares y cantinas. Pero no solo eso. El pasado 28 de enero de 2024, se registró la desaparición simultánea de otras tres menores: dos hermanas de 15 y 16 años, y una tercera adolescente de 15. Hasta la fecha, se ignora su paradero.

En este contexto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un comunicado en el que anuncia supervisión al lugar para determinar si "se cumplieron estándares de atención y protección". Pero esto resulta poco creíble ya que se encontraron fotos en redes sociales de dos exministras de la Mujer, Ana Peña y Fanny Montellanos, posando con las menores víctimas de violencia sexual, lo que demuestra el aval que tiene el albergue desde el sector que debería proteger a las niñas abusadas.

Exministra de la Mujer, Ana Peña.

Exministra de la Mujer, Fanny Montellanos.

Como si no fuera suficiente, el albergue también parece gozar de conexiones diplomáticas influyentes. La pastora Aguayo recibe visitas del embajador de Israel, Eran Yuvan, debido a que ella integra la Liga Parlamentaria Perú-Israel. Este blindaje hacia la legisladora, se extiende al ambiente electoral, ahora Jáuregui postula al Senado con el número 2 por su agrupación, lo que prácticamente asegura su permanencia en el poder gracias a la cifra repartidora, a pesar del rechazo ciudadano.

Embajador de Israel, Eran Yuvan.

Desaparición de pruebas y el silencio de López Aliaga

En medio de los cuestionamientos, la página oficial de Facebook del albergue fue eliminada repentinamente, algo que usuarios en redes sociales han interpretado como un intento de borrar evidencia sobre las actividades dentro del recinto. Mientras tanto, el líder de su partido y actual candidato presidencial, Rafael López Aliaga, guarda silencio sobre este caso, a pesar de que en el pasado propuso la creación de "hoteles de cinco estrellas" para niñas víctimas de violación.

Es más, la cuenta de X (antes Twitter) de Milagros Aguayo dejó de ser pública. El perfil ahora restringe el acceso a sus publicaciones. Solo usuarios que ella aprueba pueden ver su contenido. Horas antes de la restricción, la congresista había emitido comentarios en favor del albergue y rechazaba las críticas por haber expuesto a las niñas y adolescentes embarazadas víctimas de abuso sexual.

Por su parte, la organización feminista Flora Tristán ha condenado las acciones y declaraciones de Aguayo en torno a este tema. “Rechazamos la utilización del dolor de estas víctimas como parte de su campaña mediática, a fin de desconocer delitos como el de violación sexual a menores de edad, pretendiendo ubicarlo como designio de la vida. Demandamos la investigación y sanción a esta conducta cómplice de los victimarios de menores”, indicaron en su comunicado.