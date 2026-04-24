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Política

Moción de censura a José María Balcázar responde a disputa política por el control del Ejecutivo

Especialistas coinciden en que la moción de censura contra José María Balcázar no se sostiene en una responsabilidad directa sobre la compra de aviones F-16 y advierten que responde a presiones del Congreso para ganar mayor influencia en el gabinete en medio del contexto electoral.

Bancadas del Congreso plantean una censura contra el mandatario tras escándalo de los aviones. Foto: difusión
Bancadas del Congreso plantean una censura contra el mandatario tras escándalo de los aviones. Foto: difusión
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La moción de censura contra José María Balcázar responde a una disputa política por el control del Ejecutivo. El proceso impulsado desde el Congreso se sustenta en cuestionamientos por la compra de aviones, pero especialistas advierten que el presidente no tuvo una intervención directa en esa decisión.

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El argumento central de la moción de censura se enfoca en responsabilizar a José María Balcázar por una operación que no dependió exclusivamente de su despacho. Este punto ha generado cuestionamientos sobre la solidez del proceso, ya que la decisión se ejecutó en medio de tensiones internas y presión política.

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En paralelo, el escenario político ha cambiado en las últimas semanas. Bancadas del Congreso han intensificado su presión sobre el Ejecutivo, en un contexto marcado por la cercanía del calendario electoral y la disputa por espacios de poder dentro del gobierno.

La eventual salida de José María Balcázar abriría una reconfiguración del gabinete. Este escenario explica el interés de distintos sectores políticos en impulsar la moción de censura, más allá del caso específico que la origina.

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Andy Zeballos, politólogo: “Se busca mayor control del gabinete, no sancionar una responsabilidad”

El politólogo Andy Zeballos cuestionó la base de la moción de censura contra José María Balcázar y señaló que no responde a criterios claros de responsabilidad política. Explicó que este tipo de mecanismos debería aplicarse en casos donde existan faltas graves y verificables, lo que —según indicó— no ocurre en este caso.

“En ningún caso se justifica esta vacancia por incapacidad moral. Esta figura se debería usar para temas de conducta muy claros, de mucha dudosa reputación ética, y esto no se cumple”, expresó.

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Zeballos sostuvo que el uso de la moción de censura se ha distorsionado en el Congreso. Indicó que, en la práctica, se emplea como herramienta de presión política frente a decisiones que no se alinean con determinados intereses. “El problema es que para esta mayoría congresal, cualquier cosa que no se ajuste a sus prioridades o intereses es motivo de una censura o de una vacancia”, comentó.

El especialista también vinculó este proceso con una disputa por espacios dentro del Ejecutivo. Señaló que la presión sobre José María Balcázar no se limita a cuestionamientos técnicos, sino que responde a una lógica de control político.

“Lo que buscan es tener más control, más espacio dentro del gabinete. Esto confirma quiénes realmente mandan en el país en este momento”, dijo.

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Martín Ueda, politólogo de la UNT: “La decisión no dependió de Balcázar, el Congreso terminó imponiéndose”

El politólogo Martín Ueda coincidió en que la moción de censura contra José María Balcázar no se sostiene en una responsabilidad directa del ministro. Explicó que la compra de los aviones F-16 siguió su curso independientemente de la posición del Ejecutivo.

“La compra se afectó independientemente de la posición del presidente. La decisión política y la presión la terminó tomando el Congreso”, expresó.

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Ueda señaló que este caso refleja un cambio en la dinámica de poder en el país. Indicó que el Congreso ha incrementado su capacidad de influencia sobre decisiones del Ejecutivo, incluso en temas estratégicos como la defensa. “El país está en un parlamentarismo de facto. El Congreso es el que termina imponiendo decisiones”, aclaró.

El especialista también advirtió que el contexto electoral influye en la ofensiva contra José María Balcázar. Señaló que algunas bancadas buscan capitalizar políticamente este tipo de medidas en una etapa clave del calendario político. “La coyuntura electoral ha caído a pelo. Buscan algún rédito político en estos meses”.

Ueda consideró que la moción de censura podría no prosperar. Indicó que, pese a la presión existente, no están dadas todas las condiciones para que se concrete. “No niego que pueda existir una vacancia, pero está más complicado que se consolide”, comentó.

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