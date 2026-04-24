ONPE descarta usar sistema STAE para la segunda vuelta tras errores en la herramienta durante el 12 de abril | Difusión | Difusión

ONPE descarta usar sistema STAE para la segunda vuelta tras errores en la herramienta durante el 12 de abril | Difusión | Difusión

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que no utilizará el Sistema de Transmisión de Actas Electorales (STAE) durante la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, luego de los inconvenientes registrados con esta herramienta en los comicios del 12 de abril. La entidad decidió retornar al llenado manual de actas por parte de los miembros de mesa, como parte de un ajuste en su estrategia operativa para garantizar mayor seguridad y confianza en el proceso electoral.

La medida aplicará principalmente en Lima y Callao, en los que el sistema había sido implementado como parte de una prueba de modernización del proceso de escrutinio. Sin embargo, diversos reportes sobre errores en el uso del STAE, así como observaciones de partidos políticos y personeros, llevaron a la ONPE a dejar sin efecto su aplicación para el balotaje entre los dos candidatos que disputarán la Presidencia de la República.

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La decisión fue comunicada oficialmente por la ONPE, que señaló que el objetivo es evitar nuevos cuestionamientos en una etapa decisiva del proceso electoral. El organismo electoral sostuvo que el retorno al sistema tradicional permitirá reducir incidencias durante el cierre de mesa y facilitará la labor de los miembros de mesa, quienes ya están más familiarizados con el llenado manual de actas.

¿Qué es el sistema STAE?

El Sistema de Transmisión de Actas Electorales fue implementado por la ONPE como una herramienta destinada a agilizar el registro de resultados desde las mesas de sufragio. A través de este mecanismo, los miembros de mesa debían ingresar digitalmente los datos contenidos en las actas antes de su traslado físico.

La propuesta buscaba reducir tiempos en el procesamiento de resultados y disminuir errores de digitación posteriores. No obstante, durante la primera vuelta varios miembros de mesa reportaron dificultades para utilizar el sistema, especialmente por falta de capacitación, fallas técnicas y problemas en la conectividad.

Además, partidos políticos cuestionaron que la herramienta no había sido suficientemente socializada y advirtieron que su aplicación generaba desconfianza en una elección especialmente sensible. Esto provocó que la continuidad del STAE para una eventual segunda vuelta quedara en revisión desde los días posteriores al 12 de abril.

Segunda vuelta será el 7 de junio

La segunda vuelta presidencial definirá al próximo jefe de Estado entre los dos candidatos más votados de la primera vuelta. El proceso se desarrollará el 7 de junio y la contienda será entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga

En este contexto, la eliminación del STAE representa uno de los principales cambios logísticos adoptados por la ONPE para esta etapa final. El organismo busca reforzar la confianza ciudadana y evitar que aspectos técnicos interfieran en la legitimidad del resultado electoral.