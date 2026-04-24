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Rescatan a empresaria peruana secuestrada frente a su negocio en Santiago de Chile: pasó 24 horas cautiva

La policía capturó a cuatro sospechosos del ataque, dos chilenos y dos venezolanos, quienes enfrentan cargos por secuestro extorsivo e infracción a la ley de control de armas.

Delincuentes golpearon a la pareja de la empresaria peruana para evitar que interviniera durante el secuestro.
Delincuentes golpearon a la pareja de la empresaria peruana para evitar que interviniera durante el secuestro. | Foto: Latina
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Una empresaria peruana de 30 años fue rescatada con vida en Santiago de Chile luego de permanecer más de 24 horas secuestrada. La joven fue interceptada por un grupo armado de delincuentes en la comuna de Estación Central. El rapto ocurrió la tarde del martes 21 de abril, cuando la víctima llegaba en motocicleta junto a su pareja a las inmediaciones de su negocio.

Según autoridades del país, el secuestro de la joven compatriota ocurrió en menos de cinco minutos y activó un amplio despliegue de seguridad en la capital chilena. Mientras permaneció privada de su libertad, la emprendedora fue amenazada con armas de fuego por sus captores y obligada a enviar mensajes y videos a sus familiares para exigir depósitos de dinero a cambio de su liberación, indicó Leonardo Tapia, fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

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Cámaras de seguridad registran el rapto de una ciudadana peruana

El video muestra cómo un vehículo blanco intercepta la motocicleta en la que se desplazaba la víctima y la obliga a detenerse. Rápidamente, un grupo de hombres armados y encapuchados desciende del automóvil y la reduce por la fuerza. En las imágenes se observa cómo uno de los atacantes forcejea para subir a la negociante a la parte posterior del automóvil, mientras otro ocupa el asiento del copiloto.

Durante el secuestro, la pareja de la empresaria fue golpeada por los atacantes mientras intentaba evitar que se la llevaran. La víctima pidió ayuda en medio del forcejeo, pero el grupo logró concretar el rapto en pocos minutos y huyó del lugar.

El caso generó preocupación entre residentes y comerciantes, además de alarma en la comunidad peruana en Chile, debido al incremento de plagios extorsivos contra pequeños empresarios en ese sector de la capital.

Policía chilena captura cuatro sospechosos implicados en ataque

Tras una búsqueda coordinada con efectivos policiales de Chile y equipos especializados en crimen organizado, la empresaria fue hallada en una vivienda de la comuna de Cerro Navia, donde permanecía retenida. El operativo permitió liberar a la víctima y detener a cuatro presuntos implicados en el secuestro, identificados como dos ciudadanos chilenos y dos venezolanos.

Las autoridades informaron que los detenidos serán formalizados por secuestro extorsivo e infracción a la ley de control de armas. La investigación continúa para determinar si el grupo actuó con apoyo de más personas o si mantiene vínculos con otras redes delictivas que operan en Santiago. Mientras avanzan las diligencias, la empresaria permanece a salvo y recibe atención médica tras el secuestro.

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