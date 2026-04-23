Del Miss Grand International a Victoria’s Secret. Luciana Fuster abre un nuevo capítulo en su carrera y sorprende al dar el salto hacia uno de los escenarios más codiciados de la moda: el casting global de la icónica marca estadounidense. La reina peruana del MGI 2023 busca convertirse en uno de sus nuevos ‘ángeles’ y desfilar en la próxima pasarela de otoño, además de asegurar un contrato con una prestigiosa agencia de modelaje internacional.

En una reciente publicación de Victoria’s Secret, donde se destacaron algunas de las miles de aspirantes que participan en el proceso, la presencia de Fuster no pasó desapercibida. Su aparición en las imágenes oficiales generó entusiasmo entre sus fans, quienes celebraron este nuevo reto. Poco después, la modelo decidió pronunciarse y compartir la emoción que le produce esta oportunidad única en su trayectoria.

“No me imaginé”: Luciana Fuster emocionada aplica a casting de Victoria’s Secret

Dos semanas atrás, Luciana Fuster levantó sospechas entre sus seguidores al dejar un emoji en el anuncio del casting global de Victoria’s Secret. Lo que no imaginaba era que, de entre miles de postulantes, su rostro sería uno de los elegidos para aparecer en la publicidad oficial del evento. La reacción de sus fans fue inmediata: inundaron el post de la marca con mensajes de apoyo y entusiasmo.

Más tarde, compartió en sus historias un video donde confesó su sorpresa y gratitud por este inesperado reconocimiento. “Atrapada. Ya vieron que mandé mi postulación para ser un ‘ángel’ de ‘Victoria’s Secret’. ¿Ustedes se imaginan que eso se logre? Hasta nerviosa me pongo. Increíble sería. Los amo. Me enteré por ustedes. Empezaron a comentar, entré y vi mi cara. Cumplí. Mandé, no cara lavada, pero algo súper sencillito, el makeup. No me imaginé que iban a subir la foto”, manifestó.

Luciana Fuster en casting de Victoria's Secret. Foto: captura Amor y Fuego

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“Una bendición en mi vida”: Luciana Fuster agradece el apoyo de sus fans

Luego de dar su primera impresión, Luciana Fuster volvió horas después a sus historias con una reflexión en la que aclaró que aún se encontraba en la fase inicial del casting de Victoria’s Secret y que, independientemente del resultado, se sentía agradecida por el respaldo recibido. “Momento feeling. Una foto de ayer, antes de dormir, con los ojos llorosos mientras leía sus comentarios en el post de VS. Amigos, me llamen para el casting o no, es una bendición en mi vida tenerlos como parte de mi comunidad y voy a estarles siempre agradecida”, escribió.

En ese mensaje, recordó el cariño que sus seguidores le han brindado no solo durante el Miss Grand, sino también a lo largo de su trayectoria, y reafirmó su gratitud hacia ellos. “Me acordé tanto de todo su apoyo cuando competí en MGI y, en general, en cada cosa que he hecho en mi carrera, que yo solo puedo seguir agradeciendo a la vida por ponerme a tantas personas maravillosas en el camino, y que, a pesar de solo haber conocido a algunos de ustedes en persona, pueda sentirlos a todos tan cercanos, recibir tanto cariño y que puedan ser tan importantes para mí. Gracias, gracias, gracias", sentenció.

Victoria’s Secret, fundada en 1977 por Roy Raymond, ha sido plataforma de supermodelos como Adriana Lima, Gisele Bündchen, Bella Hadid y Kendall Jenner. Su célebre Fashion Show debutó en 1995 y se mantuvo hasta 2018, cuando la marca enfrentó críticas por falta de inclusión. Tras seis años de pausa, el desfile regresó en octubre de 2024 con un enfoque renovado y diverso, reuniendo a figuras históricas y actuales. Si gana el casting, Luciana Fuster podría convertirse en la primera peruana en pisar esa pasarela icónica, sumando su nombre a la lista de modelos que han hecho historia en la industria de la moda.