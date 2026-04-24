Precio del dólar hoy, viernes 24 de abril de 2026: conoce aquí el tipo de cambio
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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Precio del dólar hoy, viernes 24 de abril según los principales bancos del país. | Foto: Andina
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 24 de abril, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,445 la compra y S/3,475 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 24 de abril?
BCP
- Compra: S/3,711
- Venta: S/3,796
Interbank
- Compra: S/3,725
- Venta: S/3,785
Scotiabank
- Compra: S/3,667
- Venta: S/3,845
Banco de la Nación
- Compra: S/3,730
- Venta: S/3,800
BBVA
- Compra: S/3,670
- Venta: S/3,821