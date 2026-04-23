Carlos Vílchez rompió su silencio tras los reportes sobre el presunto robo de su automóvil en Pueblo Libre y el pronunciamiento de la municipalidad del distrito. Visiblemente molesto, el presentador aclaró que no se trató de un hurto, como señalaron algunos vecinos, ni de la sustracción de piezas, como indicaron las autoridades, sino de un ataque contra su propiedad.

El conductor de ‘Mande quien mande’ expresó su indignación al revelar que las cámaras de seguridad de la zona no registraron el hecho, pues —según le informaron— no alcanzan a cubrir el punto exacto donde ocurrió el incidente.

“Lo han roto”: Carlos Vílchez revela ataque a su automóvil

En diálogo con ‘América Espectáculos’, Carlos Vílchez aclaró que su vehículo fue blanco de un ataque que dejó una zona dañada. “No fue un intento de robo, no. No se llevaron nada: lo han roto. Este es el espejo del copiloto y la cáscara esta que viene encima, lo han roto. El espejo no se lo han llevado. Han roto esto de acá, han roto la tapa de la gasolina. A la mala”, relató.

El humorista sugirió que los responsables no buscaban sustraer piezas, sino perjudicarlo, pues dejaron intacto el espejo pese a su alto valor. “Se nota que es alguien que tiene ganas de freg**. Un delincuente no hace eso; el delincuente se lleva el espejo. Eso es caro. Es de una marca exclusiva, cara. Conseguir eso me va a costar el dinero y el tiempo. Ojalá que haya aquí en Perú”, añadió.

“Hasta ahí no llega la cámara”: Carlos Vílchez sorprendido ante respuesta de autoridad

Según ‘América Espectáculos’, Carlos Vílchez intentó identificar al responsable del ataque a su vehículo, pero la respuesta que recibió en el municipio de Pueblo Libre lo dejó desconcertado. “Fue en la casa de mi mamá. Mi mamá vive ahí hace 15 años, al frente del AELU (club). Esto ha sido al costado del AELU. Fui al municipio y… ‘No, hasta ahí no llega la cámara’, me dijo. (Yo:) ‘¡Qué! ¿Cómo que hasta ahí no llega la cámara?’”, relató.

El comediante añadió que, para su mala fortuna, los dispositivos de seguridad del edificio de su madre tampoco estaban operativos. “Y justo la cámara del edificio de mi mamá, que sí llega para el frente, está en mantenimiento hasta la próxima semana. Más piña no pude ser”, comentó.

Finalmente, Vílchez explicó que su intención era dar con el agresor para confrontarlo directamente y entender el motivo de su acción. “Yo quería pescarlo al tipo simplemente para decirle y preguntarle cara a cara: ‘¿Por qué has hecho esto? No lo entiendo. Si eres choro, ¿por qué lo rompiste? No lo vas a poder vender”, sentenció.