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Exabogado de Magaly Medina advierte que podría revelar chats de la conductora en medio de posible denuncia

Magaly Medina quedó consternada al saber que Iván Paredes, quien fue su abogado durante muchos años y hombre de confianza, ahora sea el defensor de Yahaira Plasencia en la denuncia por presunta difamación que la salsera presentó hace un año en su contra.  

Iván Paredes fue durante muchos años el abogado y hombre de confianza de Magaly Medina. Foto: Composición LR/Inpe/ATV.
Iván Paredes fue durante muchos años el abogado y hombre de confianza de Magaly Medina. Foto: Composición LR/Inpe/ATV.

El nombre de Iván Paredes ha estado sonando constantemente en el mundo de la farándula tras haber sido durante varios años el abogado de Magaly Medina. Sin embargo, sorprendió al convertirse recientemente en la defensa de Yahaira Plasencia, quien ahora estará a cargo del caso por la denuncia de difamación que la salsera presentó hace un año contra la conductora.

En ese contexto, la líder de 'Magaly TV: la firme' anunció que podría demandar al letrado ante el Colegio de Abogados por una presunta falta de ética. Esto provocó una fuerte advertencia de Iván Paredes:

“Yo tengo los chats de esa conversación no solo los tuyos, sino también de esa persona de tu íntima confianza también tengo los chats”, señaló en sus redes sociales, dejando entrever que el contenido podría ser comprometedor.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia impacta al exigirle cifra millonaria a Magaly Medina tras denunciarla por difamación agravada

lr.pe

Iván Paredes afirmó que puede defenderse de Magaly revelando información privada

En su mensaje, Iván Paredes aseguró que, ante una posible denuncia de Magaly Medina en su contra, podría defenderse revelando información reservada de la presentadora de ATV. “Ante una denuncia yo puedo defenderme ante esos ataques ilegítimos, y al defenderme puedo levantar el secreto profesional”, señaló el jurista.

Además, aclaró que sí puede asumir la defensa de Yahaira Plasencia, ya que las condiciones legales se los permiten. “Debo señalar que el artículo 41 permite que yo pueda ser abogado de Yahaira Plasencia siempre y cuando no hayan tenido un proceso judicial”, explicó.

La incomodidad de Magaly Medina surge porque Iván Paredes fue su abogado en el caso que involucró a Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia años atrás, y ahora se convierte en defensor de la salsera, quien pasaría a ser la parte contraria.

PUEDES VER: Magaly Medina en shock tras conocer que su exabogado del caso Jefferson Farfán representa a Yahaira Plasencia: "¿Puedo denunciarlo?"

lr.pe

Iván Paredes exige millón y medio de soles a Magaly por presunta difamación a Yahaira Plasencia

Iván Paredes reveló días atrás que este 12 de mayo se iniciará el juicio oral entre Magaly Medina y Yahaira Plasencia por la presunta difamación agravada en contra de la cantante. Frente a esto, el abogado solicitó un millón y medio de soles como reparación civil.

Pero no solo eso. También está pidiendo cuatro años y medio de pena privativa de la libertad, al considerar inadmisible que se siga ofendiendo la dignidad de las mujeres en el Perú.

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