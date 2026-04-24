Misión electoral de la OEA expresa preocupación por investigaciones a Piero Corvetto durante proceso electoral

Misión Electoral de la OEA brindo comunicado sobre investigaciones a funcionarios de la ONPE | Composición: LR.

Misión Electoral de la OEA brindo comunicado sobre investigaciones a funcionarios de la ONPE | Composición: LR.

La misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el Perú expresó su preocupación tras conocerse las investigaciones contra Piero Corvetto y otros tres funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Los representantes del organismo instaron a priorizar la continuidad del proceso electoral y a no alterar la voluntad del voto popular.

“La Misión observa con preocupación la mediatización de estos procesos e investigaciones y su posible uso como herramientas de polarización política”.

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La misión de la OEA consideró fundamental garantizar el debido proceso a los funcionarios investigados: “Exhortamos a las autoridades competentes a conducir estas indagaciones con la máxima prudencia y apego a la institucionalidad, privilegiando el rigor jurídico sobre la confrontación mediática para salvaguardar la confianza en el sistema electoral peruano”, añadieron.

Finalmente, anunciaron que regresarán al país para observar el desarrollo de la segunda vuelta electoral. La misión precisó que contará con un equipo de más de 90 observadores y especialistas desplegados en todo el territorio nacional.

Comunicado de la OEA | Foto: OEA.

Allanan vivienda de Piero Corvetto: PJ denegó solicitud para su detención preliminar

La Fiscalía Anticorrupción, liderada por el fiscal Raúl Martínez, junto con agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, ingresó a la vivienda del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien es investigado por las irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril.

La intervención se realizó luego de que el Ministerio Público solicitara órdenes de allanamiento y detención preliminar en el marco de las investigaciones por las fallas logísticas que complicaron el desarrollo de las elecciones y obligaron a reprogramar la votación en diversos locales de Lima.

El juez Manuel Chuyo Zavaleta decidió no aprobar la detención preliminar del exjefe de la ONPE ni de los demás implicados, al considerar que no se acreditó la existencia de un riesgo procesal con elementos suficientes.

En ese sentido, determinó que los allanamientos constituían medidas adecuadas y suficientes para la recolección de las pruebas necesarias.